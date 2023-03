Didi gaat wholesale en zoekt mooie matches met winkeliers en agenten

Het vertrouwde, Nederlandse modemerk DIDI gaat starten met wholesale. Het merk is nu op zoek naar mooie matches met winkeliers die interesse hebben om te gaan verkopen en met agenten die DIDI als merk op willen nemen in hun assortiment.

Recept voor succes

Na een korte pauze staat Didi als ‘online only’- merk alweer twee jaar in het middelpunt van belangstelling. Onder leiding van algemeen directeur Manon Pessel werd gekozen voor een klein team, overzichtelijke collecties en een moderne twist in het aanbod. In een tijd waarin de combinatie tussen clicks en bricks succesvol blijkt te zijn, is wholesale de logische volgende stap om het merk ook weer op de kaart te zetten in de fysieke winkelstraat.

“We weten dat DIDI een hele grote trouwe klantengroep had, maar we weten ook dat niet iedereen online koopt,” zegt Pessel, “daarom willen we weer zichtbaar zijn in de winkelstraat, maar niet met eigen winkels.” Voor een aantal winkeliers bestaat de mogelijkheid om dit voorjaar nog te starten. “Daarbij gaan we voor een gezamenlijk doel: de beste doorverkoop. Als we dat kunnen doen op de plaatsen waar DIDI vroeger ook succesvol was, hebben we een recept voor succes.”

Vertrouwde stijl verder uitgebouwd

DIDI is met haar lancering als online merk gestart met het terugbrengen van bekende modellen, kwaliteiten en pasvormen. “We zijn begonnen met de bestsellers en vanuit daar zijn we gaan uitbouwen”, legt Pessel uit. Ze doelt daarbij op een scala aan nieuwe kleuren, en prints en modellen, die wekelijks op de website worden toegevoegd. De nieuwe items hebben veel weg van de vertrouwde look van DIDI, maar we spotten ook een subtiele nuance, aangepast aan de huidige tijd.

Fabrikant en printdesigner gaan mee

Om dezelfde kwaliteit als vroeger te garanderen, worden de collecties geproduceerd door veel dezelfde fabrikanten als vroeger. Ook werkt DIDI weer samen met de voormalige printdesigner. “Dat maakt DIDI echt uniek”, vertelt Pessel met trots. “Eerst maakt zij haar schetsen op papier. Daarna gaat ze dat schilderen en dan pas zet ze het in de computer om er interessante vormen uit te halen en te bepalen in welke kleuren ze dat wil vertalen.

Minder items, meer flexibiliteit

Veel is dus hetzelfde gebleven, maar de manier van produceren is nieuw, met voordelen voor DIDI’s wholesale partners. Het nieuwe DIDI produceert veel in Turkije en in kleinere aantallen. Pessel legt uit waarom: “We willen niet dat er een te grote voorraad in de markt komt, die uiteindelijk wordt afgeprijsd. Voor ieder kledingstuk een nieuwe eigenaar, dat is waar DIDI naar streeft.

Kleurrijke voorjaarscollectie

De uitgebreide voorjaarscollectie is de eerste die in aanmerking komt voor wholesale. Hij is typisch DIDI met nieuwe modellen, frisse voorjaarskleuren zoals rood, groen en blauw en vrolijke prints waar deze kleuren ook weer in terugkomen. Je ziet diezelfde kleuren ook terug in Travel, in de basics als uni, of als print in de jurken, blouses en tunieken. Dat maakt het geheel makkelijk te combineren voor de loyale DIDI klant, die straks niet alleen online, maar ook weer ‘in de fysieke winkel’ kan shoppen.