Dierendag: Petwear is dé opkomende markt in de modebranche

Wat hebben Hunkemöller, H&M, River Island, Primark, Hema en Ralph Lauren met elkaar gemeen? Al deze merken hebben kleding voor honden gemaakt. Steeds meer merken wagen zich aan de markt van onze trouwe viervoeters, een markt die alsmaar aan het groeien is. Zo zagen we onlangs dat Boobie Billie, de fashionable Instagram hond een luxe modelijn is begonnen. Of Dsquared2, dat laatst een hele lijn met hondenkleding en -accessoires samen met Poldo Dog Couture heeft gelanceerd.

De business van dierenkleding is zelfs zo winstgevend dat er labels zijn die exclusief kleding voor honden en katten maken. Bekende katten zoals Choupette, van Karl Lagerfeld, en Jinxy en Peaches van Jason Wu bewijzen maar eens hoe dieren een grote rol kunnen spelen in iemands leven. Maar is het slechts een fase? Is het slecht voor de dieren? Ter gelegenheid van Dierendag aanstaande zondag heeft FashionUnited een overzicht gemaakt van de verschillende benaderingen van de petwear-markt.

Beeld: Boobie World website

Honden couture is voorlopig niet meer weg te denken

Dat dieren ook invloedrijke wezens zijn voor de mode-industrie bewijst de Italiaanse Windhond-Chihuahua Boobie Billie. De modebewuste hond met meer dan 250 duizend volgers op Instagram heeft een luxe kledinglijn uitgebracht, zo maakte hij bekend op zijn Instagram-pagina. En deze collectie is niet voor zijn harige vriendjes, maar voor mensen. Met prijzen van 270 dollar voor een vegan leren mini-tas en 80 dollar voor een zijden sjaal, is deze collectie zeker niet voor de poes.

Op de meest recente editie van de New York Fashion Week, presenteerde ontwerper Anthony Rubio zijn couture collectie voor dieren samen met de damescollectie. Het resultaat: een matchende couture jurk voor uw hond. De honden die model mochten staan voor deze collectie waren asielhonden, maar ook viervoetige influencers stonden model voor deze bijzondere collectie, zo blijkt uit het persbericht.

Beeld: Anthony Rubio

Ook Dsquared2 pikt een graantje mee en lanceerde onlangs een hondencollectie in samenwerking met Poldo Dog Couture, zo meldde WWD. “Veel mensen in ons bedrijf hebben honden, we houden van honden. Met deze hondencollectie verbreden we ons merk," zei Dan Caten, mede-oprichter van Dsquared2.

Beeld: Dsquared2 x Poldo Dog Couture

De kat wordt niet achterwege gelaten

Maar laten we ook zeker niet de couture voor katten vergeten. De 26-jarige oud-styliste Wu Qiuqiao verdient de kost met het ontwerpen van miniatuurversies van traditionele jurken voor huisdieren, die ze online verkoopt voor maximaal 500 yuan (ongeveer 60 euro).

Beeld: AFP

Qiuqiao zei tegen AFP dat ze het idee had om dierenkleding te ontwerpen nadat ze in de winkel niet kon vinden wat ze zocht. Haar jurken lijken te voldoen aan een reële vraag van consumenten: ze verkoopt naar eigen zeggen tot wel duizend stuks per maand.

Wat is er nog meer op de modemarkt voor huisdieren?

Maar er is nog veel meer op het gebied van modieuze items voor viervoeters, ook wel canine couture genoemd: het aanbod varieert van praktische - hondenregenjassen, beschermende vesten, halsbanden en tuigjes - tot mode-items zoals gebreide truien, hoodies met ritssluiting, sweatshirts, poloshirts en t-shirts tot bizarre hondenkostuums en zelfs badjassen en onesies. En niet te vergeten designer items zoals cashmere t-shirts en merinowollen truien, trenchcoats en accessoires.

Beeld links: Hunkemöller. Beeld rechts: Hema.

Vooral dat laatste is in opkomst met verschillende merken die zich exclusief richten op de high-end petwear-markt. Het luxe huisdierenmerk Moshiqa uit Hollywood richt zich bijvoorbeeld op de rijken en beroemdheden, zoals te zien op hun website. Lady Gaga's hond Asia, John Legend's hond Pippa en de acht honden van Paris Hilton zijn fan, terwijl beroemdheden als Anna Wintour, Beyoncé en Ozzy Ozbourne hun puppy's liever kleden in items van het huisdierenmerk Max-Bone, zoals ook te zien is op de website van het merk.

Wat vinden dierenorganisaties van dierenkleding?

De dierenrechtenorganisatie Peta benadrukt het praktische aspect van dierenkleding: “Als het buiten kouder wordt, kunnen sommige kortharige of kleine honden het prettiger vinden om een trui, jas en zelfs schoenen te dragen om hen te beschermen tegen de ijzige temperaturen. Maar zelfs dan moet het comfort en het welzijn van uw dier op de eerste plaats komen. Past de kleding goed, vermindert het niet de bewegingsvrijheid? Ziet uw dier er bedroefd uit in de kleding?”, Waarschuwt de organisatie.

Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) geeft via de mail aan FashionUnited aan dat kleding in heel veel gevallen niet noodzakelijk is voor een dier. Zo vinden veel dieren het helemaal niet leuk om aangekleed te worden en krijgen hier alleen maar stress van. Wat nadelig is voor het dierenwelzijn. Ook kan door kleding de communicatie tussen dieren verstoord worden, omdat de lichaamshouding dan minder goed af te lezen is. Denk bijvoorbeeld aan een capuchon die de oren en ogen (deels) afdekt bij een dier. In sommige gevallen kan kleding wel noodzakelijk zijn voor dieren, meldt het LICG. Zo zijn er dieren die zich niet goed zelf warm kunnen houden en daardoor een passende, comfortabele trui nodig kan zijn. Ook bescherming voor de pootjes vormt een uitzondering. In de winter kan de pekel die gestrooid wordt de voetzolen van een dier irriteren, en in de zomer kan het asfalt te heet zijn. “Kortom: tenzij er een noodzaak is vanuit dierenwelzijnsoogpunt, is het LICG geen voorstander van het aankleden van dieren.”

Hoe het ook zij, de behoefte van de mens om zichzelf te verwennen en uit te drukken door middel van hun huisdier is nergens zo duidelijk als in de behoefte om ze te kleden, in steeds vaker zelfs bijpassende outfits. Het Zweedse modemerk H&M en het Italiaanse luxe modehuis Moschino sprongen op de kar toen ze hun kledinglijn voor huisdieren lanceerden:

Beeld: H&M

H&M biedt ook een goedkoper assortiment hondenkleding aan: regenjassen, jassen of truien voor kleine honden zijn verkrijgbaar vanaf 5,99 euro. En wie zijn hondje als bij, kerstman of in een Hawaii-shirt wil kleden, kan hier zijn hart ophalen.

Feiten en cijfers

Ongeacht iemands persoonlijke mening, doen merken en retailers er goed aan kennis te nemen van de groeiende markt voor petwear: volgens het Duitse online portaal Statista zijn er in de Verenigde Staten al meer huishoudens met huisdieren dan huishoudens met kinderen: 84,6 miljoen huishoudens met huisdieren vergeleken met 52,8 miljoen huishoudens met kinderen. In Europa is het vrijwel hetzelfde verhaal met 80 miljoen huishoudens die ten minste één huisdier bezitten, een stijging met 10 miljoen huishoudens of 14 procent in 2010.

Uit een onderzoek van de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren en Dibevo blijkt dat in 2019 48 procent van alle huishoudens een dier hadden, waarvan in ruim 35,9 procent van de gevallen dit om een hond en/of kat ging. Volgens cijfers van het CBS waren er in 2019 1,9 miljoen huishoudens met kinderen van de in totaal 7,9 miljoen huishoudens. Dat zou inhouden dat ongeveer 24 procent van alle huishoudens kinderen hadden, en dus dat er meer huishoudens met huisdieren zijn dan met kinderen in Nederland.

Wie er nog steeds niet van overtuigd is dat de markt voor huisdierenkleding en -accessoires een blijvertje is, moeten er rekening mee houden dat de marktwaarde voor dierenverzorging in 2019 volgens Statista ongeveer 26,6 miljard euro heeft bereikt. En dat is alleen West-Europa. In de Verenigde Staten was dit een verbluffende markt van 53 miljard US dollar (45 miljard euro), die naar verwachting dit jaar 55 miljard US dollar (bijna 47 miljard euro) zal bedragen. Ons advies? Kijk vooral niet de kat uit de boom.