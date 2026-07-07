Dior behaalt vijftien miljoen dollar aan mediawaarde met trouwjurk Taylor Swift

Zonder de publicatie van ook maar één foto, behaalde Dior een mediawaarde van vijftien miljoen dollar met de trouwjurk van Taylor Swift. Dit blijkt uit nieuwe data van Launchmetrics.

De zangeres trouwde op drie juli met NFL-ster Travis Kelce. Ze droeg een custom design van Jonathan Anderson, die in 2025 als creatief directeur bij het Franse modehuis in dienst trad. Het spraakmakende evenement in Madison Square Garden in New York City zorgde afgelopen weekend voor een stortvloed aan berichten op sociale media.

Volgens het MIV-algoritme van Launchmetrics, dat een monetaire waarde toekent aan merkbekendheid op sociale media, online publicaties en in print, leverde de trouwlook van Swift ook resultaten op voor andere merken. Cartier behaalde ongeveer 5,9 miljoen dollar aan exposure, terwijl Christian Louboutin een MIV van 5,8 miljoen dollar noteerde. Deze gegevens zijn verzameld in de eerste 48 uur na de ceremonie.

De voorspelde cijfers zullen blijven stijgen naarmate er meer details bekend worden. Dit geldt met name als Swift of Kelce officiële trouwfoto's of -video's vrijgeven, wat tot nu toe nog niet is gebeurd.

De bruiloft van Swift vond slechts enkele dagen voor de presentatie van Diors Haute Couture Herfst/Winter 2027-collectie door Anderson in Parijs plaats. De ontwerper presenteerde op maandag looks geïnspireerd op het werk van de Amerikaanse beeldhouwster Lynda Benglis. De collectie, met plooien, strikken en dramatische vormen, stond in het teken van tuinen en natuur.

De timing is ook voor LVMH in bredere zin opmerkelijk. De gerapporteerde omzet van de groep daalde in het eerste kwartaal met zes procent, grotendeels door sterke wisselkoerstegenwind. De organische groei bleef echter stabiel op één procent. De divisie mode en lederwaren, de grootste van de groep en de thuisbasis van Dior, kromp met twee procent, waarbij de oorlog in het Midden-Oosten voor extra druk zorgde. Tegen deze achtergrond biedt een viraal trouwjurkmoment LVMH de organische merkbekendheid die de eigen cijfers niet genereren.