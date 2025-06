Dior biedt een eerste blik op Jonathan Andersons debuutcollectie met Mbappé-campagne

Jonathan Andersons eerste collectie voor Dior is een van de meest geanticipeerde debuten van het komende modeseizoen. Om fans een voorproefje te geven, heeft het Franse luxelabel voetballer Kylian Mbappé ingezet voor een teasercampagne, die hint naar een herencollectie vol maatwerk.

Anderson, die zijn visie voor Dior zal onthullen tijdens een show op zevenentwintig juni, werd aangesteld als creatief directeur na een lange periode bij het Spaanse modehuis Loewe, dat net als Dior onder de vleugels van LVMH valt.

Er is momenteel weinig bekend over de richting die de Noord-Ierse ontwerper zal inslaan voor zijn debuut. Delphine Arnault, CEO van Dior, deelt alleen dat hij zich zal laten inspireren door ‘het fantastische verhaal van Monsieur Dior en de codes die hij heeft gecreëerd’.

Dior Heren Zomer 2026 teasercampagne. Credits: Dior.

Nu de spanning voor zijn eerste collectie toeneemt, heeft Dior een nieuwe visuele campagne gelanceerd met Mbappé als ster, die pakken voor de zomercollectie 2026 laat zien.

In zowel de beelden als de bijbehorende video's is de voetballer en Dior-ambassadeur te zien in op maat gemaakte stukken, waaronder een grijs pak gecombineerd met een gestreept overhemd en stropdas, evenals een klassiek ogende zwarte smoking.

Over de keuze voor Mbappé voor de campagne zei Anderson dat de sportman ‘de stem van een generatie en een inspiratie voor veel mensen in de sportwereld en daarbuiten’ is. ‘Deze films laten de charme en charisma zien die hem de perfecte ambassadeur voor zijn huis maken’, voegde Anderson eraan toe.

Anderson is de eerste ontwerper sinds de gelijknamige oprichter van Dior die alle divisies van het beroemde Franse merk zal leiden, inclusief dameskleding, herenkleding en haute couture.