Dior, Chanel en Nike bovenaan de lijst van Chinese influencers in 2023

Luxehuizen Dior en Chanel en sportmerk Nike waren het afgelopen jaar de meest succesvolle labels in China wat betreft de betrokkenheid van influencers. Dat blijkt uit de cijfers van Launchmetrics, data-analist gespecialiseerd in mode-, luxe- en beautymerken, van januari tot november 2023.

De belangrijkste maatstaaf voor het meten van succes bij Launchmetrics is de ‘Media Impact Value’ (MIV). Het bedrijf ontwikkelde een eigen algoritme om de impact van alle mediaplaatsingen en vermeldingen in de sectoren mode, lifestyle en beauty te meten en benchmarken. Tot nu toe verdiende Dior 397 miljoen dollar (omgerekend 364 miljoen euro) en Chanel 313 miljoen dollar (287 miljoen euro). Ver daaronder volgt Nike, dat goed was voor 134 miljoen dollar (123 miljoen euro). De lijst wordt opgevolgd door Armani, Uniqlo, Hermès, Tom Ford, Louis Vuitton, Gucci en Adidas.

Het succes van Dior op Chinese sociale media is welverdiend, zegt Greg Cole, senior partner bij marketingbureau Finn Partners, tegen Forbes. Zo noemt hij het een ‘slimme zet’ en een ‘gedurfde stap’ dat Dior vijf jaar geleden het videoplatform Douyin omarmde, ook wel omschreven als de Chinese versie van TikTok. Het publiek is op dat platform niet alleen op zoek naar entertainment, maar ook naar aanbevelingen op het gebied van shopping.

Tom Ford maakte volgens het onderzoek het meest efficiënt gebruik van influencer-posts. “Consumenten in China willen inspiratie, entertainment en het gevoel dat het merk hun creatieve horizon verruimt”, aldus Cole tegen Forbes. “Online biedt Tom Ford hen dit met zeer zorgvuldig samengestelde, rijk-creatieve inhoud, of het nu gaat om sfeervolle advertenties voor zijn geuren of fraaie fragmenten van de nieuwste modecollecties.”

Het Chinese platform Xiaohongshu, een combinatie van Pinterest en Instagram, was verantwoordelijk voor gemiddeld 62 procent van de MIV voor de top 10 merken uit de lijst. Dit platform heeft overwegend vrouwelijke gebruikers die geïnteresseerd zijn in mode, beauty en lifestyle.