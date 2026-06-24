Dior Homme SS27: Jonathan Anderson verfijnt mannelijkheid

Gedeconstrueerde pakken en accenten met pailletten: Jonathan Anderson presenteert woensdag in Parijs zijn derde mannencollectie voor Dior. De show, waarin elegantie centraal staat, is vanwege de hittegolf enkele uren vervroegd.

Om de extreme hitte in de hoofdstad te vermijden, vindt de show van het Franse modehuis, oorspronkelijk gepland om half drie, rond negen uur plaats in en rond de tuinen van het Musée Nissim de Camondo.

Voor de gasten, allen voorzien van waaiers van de organisatie, showen de modellen geruite, effen of bijna transparante pakken, die zeer soepel en licht zijn. De pakken zijn bijna gedeconstrueerd, soms zelfs oversized, en worden vaak gecombineerd met bewust los geknoopte dassen, open overhemden of een blote borst.

“Deze collectie draait om de verfijning van het mannelijke personage en de verbinding met het vrouwelijke”, licht Jonathan Anderson na de show toe aan de pers. Hij schakelt de Britse artiest Fred Again in voor de muziek.

Te midden van een sober kleurenpalet, met uitzondering van enkele roze accenten, springen bepaalde outfits eruit: broeken of bermuda's met gouden of zilveren pailletten, gilets met lovertjes, een oranje kabeltrui met glitters, een grote gouden shopper, en satijnen vlinderdassen en broches van parelbloemen.

“Alle schoenen hebben een licht verweerde uitstraling. Ze zijn gemaakt van fluweel, geborduurd, van geborstelde wilde zijde, of opnieuw geborduurd. En ze zijn allemaal met de hand bewerkt met studs”, voegt de Noord-Ierse ontwerper, die wordt beschouwd als een van de wonderkinderen van de mode, toe.

Op zijn sociale media en in de uitnodiging voor de show hint Anderson al op het feestelijke thema van zijn collectie, met een zwarte discobal, parelbloemen en een carnavalsmasker met lovertjes.

Tal van beroemdheden wonen de show bij, waaronder de Franse acteur Louis Garrel, de Zuid-Koreaanse zanger Jimin van BTS, ambassadeur van het modehuis, en de Franse actrice Nadia Melliti, winnares van de prijs voor beste actrice in Cannes in 2025.

De Belgische Meryll Rogge, artistiek directeur van Marni, wordt woensdag ook verwacht met de eerste mannencollectie voor haar gelijknamige merk, opgericht in 2020.

De Parijse styliste Jeanne Friot presenteert een van de laatste shows van de dag. Als lesbische en queer ontwerpster creëert ze ecologisch verantwoorde, genderloze en geëngageerde mode.

Tot en met zondag onthullen zo'n 70 merken hun nieuwe mannencollecties voor de lente en zomer van 2027.