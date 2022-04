Dior presenteert cruisecollectie 2023 in Sevilla

Dior zal zijn cruisecollectie in 2023 in de Spaanse stad Sevilla tonen. De modeshow zal plaatsvinden op de Plaza de España, zo heeft het Franse modehuis eerder deze week bekendgemaakt.

Maria Grazia Chiuri, artistiek directeur van de damescollecties, zal op 16 juni haar creaties presenteren op het halvemaanvormige Plaza de España. Het Plaza de España is een van de bekendste pleinen van Sevilla en werd gebouwd voor de Ibero-Amerikaanse Tentoonstelling van 1929. Midden op het plein staat een fontein en het middenplein wordt bijna volledig omringd door een kanaal waarover vier bruggen zijn aangelegd. Deze vertegenwoordigen de 4 oude koninkrijken van Spanje (León, Castilla, Aragón en Navarra).

De keuze voor de zuidelijke stad in Spanje als decor voor de Cruise-collectie ligt voor de hand - omdat "de banden tussen Dior en Spanje - en Andalusië in het bijzonder - al in de jaren ´50 werden gesmeed", zoals Dior zegt. Op zijn reizen naar Spanje liet Christian Dior zich inspireren om silhouetten te creëren die zijn opvolgers ook in hun collecties opnamen.

Nu wordt deze inspiratie voortgezet - het evenement zal "de voortreffelijkheid van het Andalusische vakmanschap en de Andalusische cultuur door middel van de creativiteit van plaatselijke kunstenaars en ambachtslieden" onder de aandacht brengen, aldus Dior.

Een deel van dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van de tweede helft van de tekst het Duits naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.