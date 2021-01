Dior werkt samen met kunstenaar Peter Doig voor menswear collectie FW21

Tijdens de nieuwste editie van Paris Fashion Week menswear, die van 19 januari tot en met afgelopen zondag 24 januari in de Franse hoofdstad plaatsvond, presenteerde modehuis Dior haar menswear prêt-à-porter collectie voor winter 21/22. Dior maakt deel uit van de Franse internationale modegroep LVMH. De collectie is ontworpen door Brits modeontwerper Kim Jones.

Deze keer koos Jones er opnieuw voor om de klassiekers van het modehuis een comeback te laten maken en om het erfgoed van Dior als grote speler in de Haute Couture weer te laten gelden. De Britse modeontwerper liet zich inspireren door de “mannelijke extravagantie” van ceremoniële pakken. Kledij die in staat is om net als het Franse modehuis, traditie en het hedendaagse te verenigen. Op dezelfde manier en voortbordurend op de trend waar Jones zich op lijkt te richten als hoofd van de creatieve afdeling bij Dior Homme, betekende de collectie een nieuwe samenwerking tussen het luxe modemerk en kunstenaar Peter Doig. Doig is een Schotse schilder die is opgeleid op het eiland Trinidad en wordt gezien als een van de belangrijkste namen uit de hedendaagse kunstwereld. Doig voegt zich zo bij andere kunstenaars zoals de Amerikaan Kenny Scharf en de Ghanees Amoako Boafo, die ook hebben samengewerkt met Kim Jones voor modehuis Dior.

“Couture is een ceremonie op zichzelf”, legt Dior uit via een persbericht, nu het moment is aangebroken om de aandacht te vestigen op Jones’ keuze voor ceremoniële pakken als basis van de Dior FW21 collectie. “Christian Dior zelf noemde de manier waarop zijn modellen de catwalk betraden gekleed in elk van zijn nieuwe looks, al ‘iets ceremonieels’”. En, merkt men bij Dior op “als Christian Dior toen dromen vertaalde naar de werkelijkheid”, dan “doet Kim Jones vandaag de dag hetzelfde wanneer hij het werk van Peter Doig vertaalt naar de mode”. Men vertrekt hierbij vanuit een “extravagantie” die terug te zien is in de ceremoniële herenpakken, “een levendige link met het verleden, die vandaag de dag nog steeds dynamisch en springlevend is”. “Net als Haute Couture”, voegen ze bij Dior toe, “verbinden deze stukken het hier en nu met het verleden” en fungeren zo als “een raam naar het verleden en het erfgoed” van de man.

De kleurrijke invloed van Doig gecombineerd met het rijke erfgoed van Dior

De prachtige geborduurde details trokken de aandacht als een van de opvallendste elementen van de collectie, die door middel van een live modeshow, maar zonder publiek, werd gepresenteerd. Deze elementen benadrukten de manier waarop Jones zich bij sommige stukken had laten inspireren door de militaire stijl. Met deze reeks stukken uit de nieuwe collectie, verwees Jones opnieuw met een knipoog naar Dior’s iconische “Bar Jacket”. De artistiek directeur nam in zijn nieuwe jassen en colbert ontwerpen de knopen over die Christian Dior had gebruikt voor het onvergetelijke damesjasje. De stukken van Kim Jones kregen één kleur of werden versierd met een rosella-motief van een couture jurk ontworpen door Marc Bohan in de jaren 60. Dit motiefje is terug te zien in knopen, en daarnaast in de vorm van borduursels rond de hals.

Kunstenaar Peter Doig, heeft een speciale rol gespeeld in deze nieuwe Dior collectie. De Schot werkte samen met Jones en de ateliers van Dior om de sprekende motiefjes en kleurrijke combinaties te ontwerpen. Sommige van deze stukken zijn direct ontleend uit het oeuvre van Doig, zoals zijn “Melkweg” uit 1990. Doig was ook nauw betrokken bij het creëren van de collectie hoeden van wolvilt die de winterse looks compleet maken.

Daarnaast, ontwierp Doig exclusief voor Dior, als onderdeel van deze artistieke samenwerking, twee nieuwe dierlijke iconen. Enerzijds is er de afbeelding van een hond, die duidelijk refereert aan “Bobby”, het huisdier van Christian Dior en anderzijds zien we de figuur van een leeuw die verwijst naar Peter Doig zelf en tegelijkertijd refereert aan een kostuum dat Pierre Cardin in 1949 voor Christian Dior ontwierp. Samenwerkingen met kunstenaars zijn niet nieuw voor Dior. Bovendien onderhield Christian Dior zelf vriendschappen met belangrijke figuren zoals Jean Cocteau of de illustrator en Franse ontwerper Christian Bérard.

Tot slot tekende de Schotse kunstenaar ook voor de mis en scène van de catwalkpresentatie. Doig koos voor een decor dat hij had omgezet in een kunstwerk, en waarin de blauwe tinten een duidelijke verwijzing maakten naar de lucht in zijn kunstwerken en de geluidsapparatuur een toespeling was op werken zoals zijn "Speaker/Girl" uit 2015.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.ES en werd vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Veerle Versteeg.

Beelden: Dior