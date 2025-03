Dit wordt het modenieuws in week 12 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 12. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 17 maart tot en met 23 maart.

Kledingverhuur als businessmodel: Zes lessen uit tien jaar Lena the Fashion Library

De afgelopen jaren zijn er veel kledingverhuurbedrijven gekomen en ook weer gegaan, maar Lena the Fashion Library is standvastig overeind gebleven. Dat was niet altijd makkelijk, zo geeft mede-oprichter Elisa Jansen toe. Pas na vijf jaar vonden zij het perfecte pay-as-you-borrow businessmodel. “Je moet een lange adem hebben en het echt durven testen als je kleding gaat verhuren”, zo vertelt ze in de kersverse vestiging in De Pijp in Amsterdam.

Waarom een faillissement in je winkelstraat niet meteen zorgelijk is

Het nieuws van faillissementen in de Nederlandse winkelstraat wordt steeds prominenter. Veel (onafhankelijke) retailers zullen de afgelopen maanden dan ook een buurman of buurvrouw in de winkelstraat zien gaan. Hoewel dergelijk nieuws uit het niets kan komen, hoeft het verdwijnen van een winkel niet meteen zorgelijk te zijn voor de toekomst van de ondernemer zelf, zo blijkt uit gesprekken met experts.

Is de val van de microtrend aangebroken?

Tomato girl summer. Coastal cowgirl. Coquette. Blokette. Deze woorden betekenen op dit moment misschien niet veel voor je, maar op een gegeven moment was hun greep op de mode-industrie voelbaar. Zozeer zelfs dat ze winkeliers in een stormloop lieten lopen om hun collecties bij te werken, alleen maar om de hype bij te houden. Hun invloed was echter van korte duur. De ene dag zeggen contentmakers tegen hun volgers dat ze hun garderobe moeten 'Barbie'-en in babyroze kleding; de volgende dag spelen ze de Kay Corleone van The Godfathers na in luipaardbontjassen en grote zonnebrillen.