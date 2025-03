Dit modenieuws kunt u verwachten in week 13 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 13. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 24 maart tot en met 30 maart.

Belangrijke inzichten in de Chinese modemarkt

Chinese merken zijn de afgelopen jaren populairder geworden in binnen- en buitenland, maar de trage binnenlandse consumentenbestedingen en onzekerheid te midden van de opkomende handelsspanningen drukken op de vooruitzichten van de Chinese kledingindustrie. Deze week deelt FashionUnited acht inzichten over de Chinese kledingsector van de voorjaarseditie van de modebeurs Chic.

Verder na Esprit: Ondernemer doopt franchisewinkels om tot nieuwe formule Cotta

Het was wellicht niet een stap die hij uit zichzelf had gezet, midden in het hoogseizoen de hele aanpak van zijn winkels veranderen. Maar vanwege de onrust bij zijn franchise-merk Esprit moest ondernemer Bob van Lingen wel. Eind maart gaat de laatste van zijn vijf winkels open met een nieuw concept en een nieuwe naam: Cotta. Hoewel het een pittige tijd is geweest, ziet Van Lingen hoeveel deuren er zijn opengegaan in de vorm van nieuwe connecties, nieuwe merken en nieuwe energie.

Positieve modeflitsen

In week 13 brengen we positief modenieuws onder de aandacht, van inspirerende doorbraken tot succesvolle strategische stappen van merken en ondernemers. FashionUnited belicht de hoogtepunten die de mode-industrie vooruit helpen, met focus op innovatieve initiatieven en inspirerende ontwikkelingen die de sector een frisse impuls geven. Van nieuwe samenwerkingen tot duurzame initiatieven, deze positieve verhalen verdienen de nodige erkenning in een snel veranderend modeklimaat.