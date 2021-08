Dit moet je weten over de nieuwe Gen-Z trend 'Goblincore'

Birkenstock x Jil Sander

Van Stella McCartney en Hermès die paddenstoelenleer gebruiken tot een steeds groter milieubewustzijn, de mode-industrie verandert constant en past zich langzaam aan naar meer milieubewuste praktijken. De jongere generaties, met name Gen Z en millennials, lijken een nauwere band met de natuur te hebben en hebben de behoefte om terug te gaan naar hun roots, vooral na de pandemie. De nieuwste trend die deze verschuiving illustreert is goblincore. FashionUnited zette vijf weetjes over deze nieuwe verschijning in de modewereld op een rijtje.

1. Het is een evolutie van de 'cottagecore'-trend De cottagecore-trend is de afgelopen jaren opgedoken en viert een poëtische terugkeer naar de natuur, een pure en geïdealiseerde relatie met het buitenleven. Deze trend, die populair is geworden door TikTok en andere social media platforms, is gebaseerd op tuinieren, interactie met de natuur en het eren van haar wonderen. Maar goblincore - ook wel mushroomcore en mosscore genoemd - is een minder glamoureuze versie: het is ruw, rauw en trouw aan wat de natuur eigenlijk is.

2. Het is ontstaan op TikTok Hoewel het al sinds 2019 bestaat, struikelden meer mensen over de trend tijdens de pandemie en de duizelingwekkende stijging in populariteit van TikTok. De goblincore hashtag heeft bijna 500 miljoen views op het platform, maar is ook populair op Instagram en Pinterest, en biedt eindeloze inspiraties aan gebruikers die de trend willen ontdekken - en overnemen. TikTok's @froggiecrocs is een van de eerste gebruikers die deze trend omarmde, met meer dan 90.000 volgers en goblincore-georiënteerde inhoud.

3. Het is een rauwe visie op de natuur Goblincore is een oprechte viering van de natuur in al haar diversiteit en ruwheid. De kleding is bezaaid met paddenstoelen, padden, kikkers en slakken, accessoires zijn ontworpen in slakkenvormen en moskleuren en de esthetiek belichaamt een liefde voor vuil, dierenschedels en wormen. Het doel is de natuur weer te geven zoals zij werkelijk is, zonder haar te romantiseren en de minder elegante details te vergeten. Er zit geen filter op deze trend - hij is rauw en eerlijk.

4. Het laat geslachten los Gen Z en Millenials hebben in goblincore een positieve kijk op het leven gevonden: het is een trend die imperfectie en rauwheid prijst en onze roots viert, waar we vandaan komen en waar de natuur voor staat. Goblincore tart ook genders en de daarmee geassocieerde normen, waarbij een van de belangrijkste argumenten is dat insecten niet als vrouwelijk of mannelijk worden gezien, maar als dieren van hun eigen soort.

5. Het is een ontsnapping uit ons altijd online dagelijkse leven Talloze industrieën zijn getuige geweest van een - noodzakelijke - verschuiving naar meer eco-bewuste praktijken, en goblincore belichaamt precies dat. Jonge mensen ontwikkelen een interesse in de wonderen die de natuur te bieden heeft en worden zich bewust van veranderingen die moeten worden doorgevoerd voor een duurzamere toekomst. Goblincore komt dan als een natuurlijk gevolg: het verschijnt als een ontsnapping uit onze digitale wereld en het altijd verbonden leven van alledag. Een broodnodige ontsnapping die ons een blik geeft op wat de natuur werkelijk inhoudt.

