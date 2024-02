Dit worden de grootste kleur- en lingerietrends van herfst/winter 25/26

Het beursseizoen komt ten einde. Van 20 tot en met 23 januari hebben beurzen de modehoofdstad Parijs overgenomen. Beursorganisator WSN organiseerde een reeks diverse evenementen. Het programma was gevuld met gevestigde en opkomende merken. Een van de evenementen genaamd ‘Salon International de la Lingerie’ was een uitgebreide versie van haar zusterbeurs Interfilière. Trendexpert Jos Berry, oprichter en creatief directeur van Concepts Paris, deelde daar een aantal markttrends voor herfst/winter 25/26.

Tijdens haar lezing merkte Berry op dat “kleuren een belangrijk ingrediënt zijn geworden in het vertellen van verhalen” over macrotrends. Ze herhaalde: “Je kunt niet zeggen dat de hoofdkleur rood, groen of bruin is. Je moet zeggen: waarvoor? Waar gaat het heen? Wat is het verhaal erachter?” Samen met haar team van trendspecialisten stelde Berry de verhalende kleuren samen die het komende seizoen van invloed zullen zijn op lingerie, activewear en loungewear.

5 kleurentrends die voorop lopen in de lingerie

‘Hibernation’

Collections by Juana Martín, Dion Lee, Han Kjøbenhavn, Tia Adeola, Anne Isabella and Rui. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

‘Beyond reality’

Collections by Mugler, JW Anderson, Sinéad O'Dwyer, Weinsanto and Mame Kurogouchi. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

“De eerste groep is wel heel beige, maar je moet dat zien in relatie tot de prachtige volumeveranderingen,” begon Berry. En inderdaad, 'Hibernation' ging helemaal over beige en pastelkleuren in combinatie met grote, gezellige oppervlakken en delicate decoraties. Berry merkte op dat dergelijke kleuren ook werken met metallics, waardoor je een modern pareleffect creëert.

Aan de meer mystieke kant concentreert ‘Beyond reality’ zich rond het contrast tussen licht en donker. Optische illusies en schaduweffecten zijn bij deze trend opmerkelijk. Hoewel ‘Hibernation’ verbonden is met lichtheid, was de decoratie voor dit thema aan de zwaardere kant, wisselend tussen transparant en ondoorzichtig.

‘Metamorphosis’

Collections by Des Phemmes, Coperni, Ottolinger, Saint Sintra, Victoria Beckham and Anrealage. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

‘Fragments of love’

Collections by Tommy Hilfiger, Chopova Lowena, Marras, Vaillant, Vivienne Westwood and Lazoschmidl. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Voor ‘Metamorphosis’ zei Berry dat het commerciële bloemenpatroon een nieuw tijdperk zou binnengaan. Daarom adviseerde ze het standaardontwerp opnieuw te printen, borduren en opnieuw aan te passen, waarbij de nadruk wordt gelegd op de kleur paars. “Paars is een van de kleuren die alles afmaakt", concludeerde ze.

Familie en het ouderlijk huis zijn de belangrijkste inspiratiebronnen voor ‘Fragments of love’. De samensmelting van lingerie, mode en huiskleding wordt steeds duidelijker. Volgens Berry wordt deze verschuiving veroorzaakt door jonge bedrijven die “de grenzen van classificatie overschrijden”, waardoor mode en lingerie door een individualistische blik worden bekeken.

‘Beyond time’

Collections by Vivienne Westwood, Stamm, Coach, Mowalola, Kay Kwok and Coperni. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De Olympische Spelen in Parijs zullen invloed hebben op de modewereld. Dit is goed voor de modehoofdstad, zei Berry. De gelegenheid zal volgens haar de essentie van nieuwheid, die al door de industrie is overgenomen, alleen maar verder stimuleren. Voor de tijd, ‘Beyond time’, in de vorm van 'pop'-kleuren en felle activewear met enorme expressies, zal het resultaat worden van multiculturele mixen.

Loungekleding, warme kleding en eigentijdse constructies: categorieën die de toekomst bepalen

Breisels, loungen en ‘warmwear’

Collections by Namesake FW24, Nina Ricci SS24, Victoria Beckham SS24. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Voor het laatste deel van Berry’s presentatie onderzocht ze de bredere details van verschillende opkomende trends, waarbij ze de mogelijkheden voor stoffen en merchandise benadrukte door potentiële categorie-uitbreidingen.

“Gebreide kleding is de drijvende kracht achter de crossover-markt,” begon Berry. Ze merkte op dat de mix duidelijk zichtbaar was tussen confectiekleding, luxe en loungewear, waarvan de laatste zich ook naar een meer casual ruimte beweegt. Texturen zoals jacquards, breisels, weefsels en plooien lopen hier voorop. Op een meer mondiale schaal zijn enorme temperatuurschommelingen ook in toenemende mate met de verschuivingen gepaard gegaan.

Om deze reden is de nieuw opkomende markt voor ‘warmwear’ in opkomst, wat de comeback van merinowol en warmtetechnologie beïnvloedt. Toch is er, zoals Berry opmerkt, nog steeds sprake van lichtgewicht materialen, die volgens haar een “belangrijke maatstaf voor de moderniteit van dit moment” zijn.

Multi-wear evolution

Collections by Acne Studios SS24, Alaia SS24 and Carolina Herrera SS24. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Volumineuze, lichtgewicht kledingstukken moeten volgens Berry worden gecombineerd met multi-wear. Dit is een categorie die wordt versterkt door onder meer Skims en die een toestroom van hemdjes en T-shirtjurken op de markt heeft gezien. “Dan praten we over de 24-7-garderobe,” merkte Berry op. Deze trend zorgt ervoor dat onze garderobe zich aanpast aan onze behoeften en levensstijl, met reisgemak en een samensmelting van casual en verleiding.

Donkere romantiek en hedendaagse constructies

Dolce&Gabanna SS24, Valentino Pre-Fall 24, Isabel Marant SS24. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

“Verleiding is terug,” aldus Berry. Hoewel dit wordt gedefinieerd door het gebruik van zwarte kant in design, waarvoor een aantal duurzamere productie-innovaties beschikbaar zijn gekomen, zei Berry dat dit ook te maken had met de manier waarop een dergelijke trend werd gecommuniceerd. De beeldtaal van lingerie gaat minder over een vrouw die je verleidt, maar meer over een actieve, levendige en pittige vrouw. Een beeld dat de kijker inspireert.

Er zijn echter verwijzingen naar traditionele lingerie, maar toch worden deze typisch Franse decoratiestijlen vernieuwd in hedendaagse constructies – met behulp van interlockbreisels, lichtgewicht mesh en transparant kant – of door een explosie van prachtig gedecoreerde borduringen, waarin kralen, 3D-effecten en metallics.

Grunge en gewaagde design

Dilara Findikoglu FW23, Collina Strada SS24, Maison Margiela FW23. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een van de laatste trends die Berry benoemde, werd grotendeels weerspiegeld door de nieuwe Generatie Alpha. Deze generatie wendt zich af van maatschappelijke normen, draagt pyjama’s als bovenkleding en richt zich op een anti-minimalismebeweging. “Het is tijd voor differentiatie en design speelt een enorme rol”, aldus Berry. Jonge ontwerpers zijn voorstander van deze trend en hebben ook gezorgd voor de comeback van accessoires die alleen maar het noodzakelijke maximalisme benadrukken.

Dit artikel verscheen eerder op Fashion United UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.