Dit worden de outfits voor de Olympische Winterspelen van 2026

Team Canada gekleed in Lululemon

De Olympische Winterspelen van 2026 in Milano Cortina naderen en modehuizen presenteren inmiddels de eerste officiële teamuniformen. Traditiegetrouw fungeren deze collecties als een strategisch brandingmoment voor merken, waarin nationale identiteit, heritage en performance samenkomen. Het startschot luidt op 6 februari.

Lululemon is opnieuw aangesteld als officiële kledingpartner van Team Canada, meldt Hypebae. Het is de derde keer dat het Canadese activewearmerk de ploeg kleedt. Naast knitwear, hoodies en basislagen ligt de nadruk dit jaar op outerwear, met pufferjassen voorzien van subtiele topografische kaarten en tweekleurige esdoornbladeren. Een winterpalet van groene en blauwe tinten verwijst naar het Canadese landschap.

Team Canada x Lululemon voor Milano Cortina 2026 Credits: Lululemon

Ralph Lauren en Team USA

Het Amerikaanse heritage-label Ralph Lauren is sinds 2008 officieel outfitter van Team USA en presenteert bij elke editie een herkenbare interpretatie van nationale identiteit en vakmanschap. Voor de openings- en sluitingsceremonies van 2026 omvat de collectie onder meer Fair Isle-beanies en wanten, terwijl kabelgebreide co-ord sets zijn ontworpen als loungewear voor het Olympisch dorp, meldt ook Hypebae.

Team USA’s sluitingsceremonie-uniformen voor Milano-Cortina 2026 door Ralph Lauren Credits: Ralph Lauren

Nike ACG kleedt Team USA

Hypebeast deed verslag van de bekendmaking van Nike ACG, dat naast Ralph Lauren verantwoordelijk is voor een deel van de kleding van Team USA. Waar Ralph Lauren zich richt op heritage en ceremonieel design, focust Nike ACG (All Conditions Gear) op innovatie en sporttechnologie. Het centrale item uit de collectie is de Therma-FIT Air Milano-jas, aangevuld met de Therma-FIT ADV Reversible Skirt en de ACG Ultrafly trailschoen met ZoomX-foam, een carbon FlyPlate en een Vibram Litebase-zool. Door de collectie heen zijn archiefmotieven van de adelaar verwerkt, waarmee de visuele identiteit van Team USA wordt versterkt richting de Spelen in Milaan, aldus het online mannenplatform Hypebeast.

Skims voor Team USA

Kim Kardashians shapewear- en lifestylemerk SKIMS presenteert zijn vierde capsulecollectie voor Team USA in aanloop naar de Olympische en Paralympische Winterspelen van 2026 in Milano Cortina. De collectie omvat loungewear, sleepwear, menswear en accessoires, waarbij klassieke silhouetten worden geüpdatet met premium materialen en een Amerikaans kleurenpalet. In de campagne zijn onder meer Olympisch kampioen Madison Chock, langlaufer Dani Aravich en skiester Kaysha Love te zien, gefotografeerd door Hugh Wilson. De limited edition-collectie is verkrijgbaar in maten XXS tot en met 4X en wordt op 8 januari gelanceerd via de webshop en geselecteerde flagshipstores in New York en Los Angeles.

Adidas en Team Groot-Brittannië

Adidas is de outfitter voor het team van Groot-Brittannië. Team Groot-Brittannië kiest voor een uitgesproken Union Jack-thema met een opvallende roze twist. Een geometrische mix van de Britse vlag en de Team GB- en Paralympics GB-logo’s siert de snowsuits en jassen, terwijl een fel roze beanie een speelse noot toevoegt aan de rood-wit-blauwe collectie.

Ben Sherman x Team Groot-Brittannië voor Milano Cortina 2026 Credits: Ben Sherman

Team IJsland in 66°North

Het IJslandse outerwearlabel 66°North kiest dit jaar voor een patriottische insteek en kleedt de beste atleten van het land voor de Olympische en Paralympische Winterspelen. De samenwerking valt samen met het 100-jarig jubileum van het merk, dat daarmee zijn erfgoed op het wereldtoneel presenteert. De volledig witte look verwijst naar de ijskappen van IJsland, terwijl een subtiele verwijzing naar de nationale vlag is verwerkt in de rits, met een rood-blauwe kleurverloop.

Moncler voor Team Brazilië

Moncler gaat een nieuwe rol spelen tijdens de Olympische Winterspelen van Milano Cortina 2026 als officiële sponsor van het Braziliaanse Olympisch Comité en technisch sponsor van de Braziliaanse Snow Sports Federation, meldt Cult. De samenwerking sluit aan bij het DNA van het merk, dat historisch geworteld is in performance en wintersport, en wordt ondersteund door ambassadeur en topskiër Lucas Pinheiro Braathen. Het is bovendien niet de eerste Olympische samenwerking voor Moncler: in 1968 ontwierp het label de uniformen voor het Franse skiteam tijdens de Winterspelen in Grenoble. Voor 2026 verzorgt Moncler onder meer de outfits voor de openings- en sluitingsceremonies en de technische uitrusting van het Braziliaanse alpineskiteam.

Lucas Pinheiro Braathen die het uniform van Team Brazil draagt voor Milano Cortina 2026 door Moncler Credits: Moncler

EA7 Emporio Armani en Team Italië

EA7 Emporio Armani is partner van de Milano Cortina 2026 Foundation, officiële outfitter van Team Italië en brillenpartner van het evenement. Als officiële outfitter levert Armani een complete garderobe voor Olympische en Paralympische atleten, waaronder skipakken, technische ski-jassen en -broeken, een bomberjack, trainingspakken, polo’s, T-shirts en accessoires zoals handschoenen en tassen. De collectie is uitgevoerd in een melkachtige witte tint met ‘Italia’-borduursels en subtiele details in de Italiaanse driekleur, zoals te zien is op beelden die Emporio Armani deelde tijdens het evenement ‘Beyond Every Limit’.

Alexia Fairchild ontwerpt voor Team België

Tijdens de modeshow Styled to the Winter Games presenteerde Team België zijn wintercollectie voor 2026. De collectie werd ontworpen door Alexia Fairchild en geproduceerd in samenwerking met partner Peak. Pixelachtige patronen refereren aan sneeuw- en ijsstructuren. Via de officiële webshop van Team België zijn onder meer een donsjas, sportbeha, een 3-in-1-jas, softshell en hoodie verkrijgbaar, zo blijkt uit de officiële communicatie van het team.

Team Duitsland bundelt de krachten met Adidas

Ongeveer drie maanden voor de Spelen presenteerden Adidas, de Duitse Olympische Sportbond (DOSB) en de Duitse Gehandicaptensportbond (DBS) de nieuwe Team D-collectie. De circa zeventigdelige lijn combineert technische performancewear met een uitgesproken designidentiteit en werd ontwikkeld in samenwerking met Olympische en Paralympische atleten. De collectie is gebaseerd op de adidas Terrex-lijn en maakt gebruik van body-mappingtechnologie en innovatieve materialen. Het ontwerp koppelt nationale symboliek aan moderne silhouetten en een inclusieve maatvoering met specifieke aanpassingen voor Paralympische sporters. DOSB-president Thomas Weikert stelt: “De nieuwe collectie is meer dan sportkleding; het versterkt het gevoel van saamhorigheid binnen Team D,” staat op de officiële website.

Team Spanje in sportmerk Joma

Het Spaanse sportmerk Joma presenteerde samen met het Spaanse Olympisch Comité (COE) het officiële tenue voor Milano-Cortina 2026. De collectie combineert technische performancewear met een sterke nationale identiteit en is ontworpen voor extreme kou en sneeuw. De Parade Line omvat een winteranorak en -broek met waterdicht membraan en ergonomische pasvorm. De Podium Line bestaat uit thermische trainingspakken in nationale kleuren, terwijl de Olympic Village Line focust op comfort met katoenrijke items en lichtgewicht gewatteerde jassen. Volgens Joma draait de collectie niet alleen om functionaliteit, maar ook om trots en verbondenheid binnen het Spaanse team, waarbij sporters “kleuren niet alleen dragen, maar er ook voor staan.”

Team Frankrijk gekleed in Le Coq Sportif

Le Coq Sportif onthulde drie lijnen voor de Franse delegatie: een Village-lijn, een retro-geïnspireerde interviewlijn en een elegantere ceremonielijn. Het merk zal bijna 200 atleten, 300 technici en 350 officials kleden. Het ontwerp speelt met een koeler kleurenpalet en een grafisch motief geïnspireerd op topografische bergkaarten, als visuele link tussen de items. Volgens het Franse Olympisch Comité verwijzen de kleuren en texturen naar het berglandschap en de winterse context van de Spelen.