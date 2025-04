Dit wordt het modenieuws in week 15 2025

Modenieuws Week 15 - 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 15. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactieagenda voor de periode van 7 tot en met 13 april.

FW25-modeweken op sociale media

De veranderingen in luxe-uitgaven hebben de mode-industrie flink beïnvloed. Deze omwenteling is zichtbaar in zowel financiële resultaten als creatief leiderschap, en heeft de manier veranderd waarop merken Fashion Week benaderen en inzetten. Ondanks de financiële uitdagingen van luxe modemerken liet de Earned Media Value (EMV) voor het herfst/winterseizoen van 2025 een indrukwekkende groei zien: 775,9 miljoen dollar, een stijging van 47 procent ten opzichte van vorig jaar. Wat droeg bij aan dit succes? En hoe benutten merken sociale media om hun zichtbaarheid te vergroten? Het PR- en imagobureau Karla Otto onderzoekt dit voor het FW25-seizoen.

European Bridal Week: De meest opvallende trends

European Bridal Week in Essen, Duitsland, biedt een platform voor het ontdekken van de nieuwste trends in bruidsmode, herenmode, gelegenheids- en avondkleding, kinderkleding, schoenen, accessoires en gespecialiseerde bruidsproducten voor het komende seizoen. FashionUnited zet de meest opvallende trends op een rij.

MBBFW: Vijf Roemeense merken om in de gaten te houden

De tweede editie van de Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week (MBBFW) bracht meer dan twintig ontwerpers uit Roemenië, Oekraïne, Polen, Hongarije, Moldavië en Italië bijeen. FashionUnited was aanwezig en licht deze week vijf Roemeense modemerken uit om in de gaten te houden.