Dit wordt het modenieuws in week 21 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 21. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 19 mei tot en met 25 mei.

Vier vragen aan Bram’s Fruit: Over merkpositionering, retail en groeiplannen

Het Nederlandse modemerk Bram’s Fruit, opgericht door Bram Korsten, heeft recent zijn eerste eigen winkel geopend in Amsterdam. Tot nu toe was het merk uitsluitend verkrijgbaar via geselecteerde retailers. FashionUnited sprak met de oprichter en stelde vier vragen over de strategische stap naar fysieke retail, de positionering van het merk in een concurrerende markt en de toekomstige groeiplannen.

Analyse: kwartaalcijfers en jaarresultaten uit de modesector

Verschillende grote modebedrijven presenteren deze week financiële resultaten. FashionUnited analyseert de cijfers van onder meer VF Corporation (Q4), JD Sports (Q1), Canada Goose (Q4) en Ralph Lauren (Q4 + boekjaar) en plaatst deze in perspectief van bredere marktontwikkelingen.

Zomertip: Modetentoonstellingen om te bezoeken in 2025

Op zoek naar inspiratie deze zomer? In binnen- en buitenland vinden tal van modetentoonstellingen plaats die zowel modeprofessionals als geïnteresseerden in cultuur en design aanspreken. FashionUnited zet een selectie van relevante tentoonstellingen op een rij die het bezoeken waard zijn.