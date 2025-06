Dit wordt het modenieuws in week 23 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 23. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 2 juni tot en met zondag 8 juni.

Modeweekend in Antwerpen

Het is modeweekend in Antwerpen. Het modeweekend start op donderdag 5 juni met Fashion Talks, een conferentie voor modeprofessionals in de Arenberg. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 juni volgt de afstudeershow van de modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, in de Waagnatie. Daarnaast opent op zaterdag ook de EXPO in de Academie aan de Mutsaardstraat, waar de collecties van masterstudenten van dichtbij te bewonderen zijn. Het driedaagse mode-evenement Fashion Walk vindt opnieuw plaats van donderdag 5 tot zaterdag 7 juni. Meer dan 20 ontwerpers presenteren hun werk op verschillende locaties in de stad.

Inkoopinterview Duits outdoormerk LaMunt

Het bestelseizoen in de buitenindustrie is begonnen: Hoe oriënteren de retailers zich? LaMunt uit Zuid-Tirol spreekt met FashionUnited over de inkoop. Het merk zet zich in voor een balans tussen functie, lifestyle en duurzaamheid.

Financieel nieuws: PVH en Lululemon

Kledingconcern PVH, bekend van merken als Tommy Hilfiger en Calvin Klein, maakt op woensdag 4 juni zijn financiële resultaten over het eerste kwartaal bekend. Sport- en yogamerk Lululemon komt een dag later, op donderdag 5 juni, met zijn kwartaalcijfers. Het bedrijf verwacht een hogere winst ten opzichte van vorig jaar, dankzij een toename in de omzet over het kwartaal dat eindigde op 20 april 2025.