Dit wordt het modenieuws in week 25 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 25. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 16 juni tot en met zondag 22 juni.

Preview Kids: verslag

Maandag 16 juni vindt de Nederlandse kindermodebeurs Preview Kids plaats. FashionUnited doet verslag van de belangrijkste ontwikkelingen tijdens het evenement.

Preview Kids wordt sinds juli 2020 georganiseerd door Cast in Nieuwegein. De beurs richt zich op het samenbrengen van relevante merken en winkeliers in de kindermodebranche.

Deze innovatieve verpakkingsbedrijven helpen de mode-industrie van haar plasticverslaving af

Kansen om te verduurzamen zijn te vinden in alle onderdelen van de mode-industrie en haar keten. Niet alleen in de productie van de items of de logistiek, maar ook in de verpakkingen van bestellingen. Denk bijvoorbeeld aan herbruikbare verpakkingen, alternatieven voor bubbelplastic en polybags gemaakt van zeewier. Deze innovaties staan echter niet vaak in de spotlight, terwijl ze dat wel verdienen. Daarom presenteren we enkele bedrijven die klaar zijn voor hun cue.

Vince Holding Q1

Het Amerikaanse textielbedrijf Vince Holding Corp. publiceert op dinsdag 17 juni de financiële resultaten over het eerste kwartaal. FashionUnited zal deze resultaten analyseren.

Vince Holding Corp. is een wereldwijd opererend retailbedrijf dat dames- en herenkleding van het merk Vince op de markt brengt. Het merk, opgericht in 2002, staat bekend als een toonaangevend label in luxe kleding en accessoires.