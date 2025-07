Dit wordt het modenieuws in week 27 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 27. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 30 juni tot en met zondag 6 juli.

Mannenmodebeurs Shift in beeld

Verslag Preview Women

Van Scandinavië naar de wereld: NN.07 weegschalen met precisie en doelgerichtheid

Op 29 en 30 juni transformeert het MUZA-gebouw in Zaandam, een voormalige munitiefabriek met rauwe industriële allure, opnieuw tot podium voor vooruitstrevende mannenmodemerken. Hoe verloopt de tweede editie van de mannenmodebeurs Shift? FashionUnited is erbij en doet verslag.Maandag vindt de vrouwenmodebeurs Preview Women plaats. FashionUnited is erbij en doet verslag van de beurs. Preview staat bekend als dé ontmoetingsplek voor modeprofessionals, waar inkopers, agentschappen en retailers samenkomen om de nieuwste collecties te ontdekken, trends te bekijken en inspiratie op te doen.

2024 was een belangrijk jaar voor NN.07. Het Deense merk vierde recordresultaten, expansie op de wereldmarkt en een toegenomen vraag elders. Nu, halverwege 2025, groeit het merk met precisie en doelgerichtheid. FashionUnited gaat in gesprek met Anders Rahr, CEO van NN.07. Houd de website in de gaten voor het interview.

Een virtuele collega op basis van AI? Het is nog te vroeg voor Made in Italy-bedrijven

Hoewel kunstmatige intelligentie wereldwijd aan een opmars bezig is, blijft de inzet ervan bij Italiaanse modebedrijven beperkt. FashionUnited spreekt meerdere managers tijdens Pitto Omo over hoe zij omgaan met AI en wat het betekent voor mensen in hun organisatie.