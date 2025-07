Dit wordt het modenieuws in week 29 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 29. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 14 juli tot en met zondag 20 juli.

Waarom goede service in de mode juist nu telt

In tijden van onzekerheid is goede service belangrijker dan ooit. Het gaat allang niet meer alleen om het oplossen van problemen. Service is uitgegroeid tot een slimme manier om klanten emotioneel aan je merk te binden. Volgens Dr. Markus Alt, directeur bij Accenture Song Service, kan sterke service een merk echt onderscheiden van de rest. Met meer dan 20 jaar ervaring helpt hij bedrijven hun verkoop en klantcontact te verbeteren en klaar te maken voor de toekomst.

De stropdas is terug – maar dan losjes

De stropdas maakt een comeback, maar niet zoals je gewend bent. Nu de werkcultuur losser is geworden en dresscodes soepeler zijn sinds de pandemie, dragen steeds minder mensen hem strak om de hals. Toch heeft een jongere generatie de stropdas herontdekt – vaak met hulp van TikTok. Ze dragen hem nonchalant, als stijlvol accent in een casual outfit. Zo krijgt het klassieke accessoire een frisse, moderne draai.

Financieel nieuws

Deze week komen verschillende modebedrijven met financiële updates. Op dinsdag presenteert Frasers Group de resultaten van het eerste halfjaar. Woensdag volgen About You met cijfers over het eerste kwartaal en Puig (het moederbedrijf van Dries van Noten) met resultaten over het tweede kwartaal. Op vrijdag sluit Burberry de week af met een update over het eerste kwartaal.