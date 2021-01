Dit wordt het modenieuws van week 1 - 2021

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 1. Dit staat op de redactie agenda van maandag 4 januari tot en met zondag 10 januari.

Onafhankelijke ontwerpers zetten zich in voor betekenisvolle verandering

De mode-industrie is meer dan ooit toe aan substantiële verandering. In het afgelopen jaar legde de pandemie talloze gebreken in het systeem bloot, en werd duidelijk dat modemerken hun manier van werken moeten veranderen om het hoofd boven water te houden. Dat moet gebeuren door middel van duurzame innovatie. Duurzame innovatie is geen trending topic: het is pure noodzaak geworden.

Textielfabrikant Eastman over Naia Renew

Naia Renew is een nieuwe traceerbare vezel met gecertificeerde biologische afbreekbaarheid, gemaakt van moeilijk te recyclen materialen. FashionUnited sprak met Ruth Farrell, de wereldwijde marketingdirecteur textiel voor Eastman, over Naia Renew, de implicaties ervan voor circulaire mode en de recente lancering van Naia Renew in de Conscious Exclusive-collectie van H&M.

Op de kalender Nieuwe aflevering 'Beste carrière-tip ooit ontvangen' - 8 januari Vrijdag 8 januari kunt u rekenen op een nieuwe aflevering van de 'Beste carrière-tip ooit ontvangen'.

