Dit wordt het modenieuws van week 1 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 1. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 2 januari tot en met 8 januari.

De opkomst van virtuele beïnvloeders: het fenomeen dat fashion marketing overneemt

Net als de evolutie van de mode als geheel, zijn ook influencers mee geëvolueerd met de toenemende digitalisering van de sector, waardoor het concept van 'virtuele influencers' een soort norm is geworden in de marketingwereld. Door deze groeiende trend beginnen retailers zoals Marks & Spencer en Pacsun het digitale rijk te verkennen door virtuele publieke figuren aan te stellen om campagnes te leiden, producten te verkopen of zelfs een verlengstuk van hun merk te worden. Maar wie zijn deze mysterieuze wezens en wat maakt dat retailers hals over kop met ze willen werken?

Technologie voor de detailhandel: Welke innovaties kunnen de detailhandel ondersteunen?

Van de digitale hulpmiddelen die te zien waren op Tech for Retail, de beurs voor retailtechnologie, trokken sommige onze bijzondere aandacht. Sommige technologieën bereiken niet alleen de eindconsument beter:binnen, maar bieden ook oplossingen voor terugkerende problemen van de detailhandel, zowel fysiek als online.

De SMCP-groep creëert een opleiding om het verkoopvak "opnieuw betoverend te maken"

Sinds enkele jaren worstelen recruiters met het vinden van hun toekomstige verkopers en managers. Geconfronteerd met deze spanning in de detailhandel gaan sommige detailhandelaren de uitdaging aan. Dat is het geval voor de SMCP-groep: het moederbedrijf van de confectiemerken Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac start een eigen opleiding en wil het beroep van verkoopadviseur "herlanceren". We leggen het uit.

Van Gen Alpha tot hoge hakken voor mannen: De trends in het luxesegment bij Zalando

Als online moderetailer wil Zalando het hele spectrum van betaalbare mode tot het luxesegment bedienen. Het in Berlijn gevestigde bedrijf breidt dit laatste voortdurend uit en heeft momenteel 400 merken en bijna 90.000 producten in zijn assortiment in de segmenten premium-hedendaagse, geavanceerde-hedendaagse en luxe. In februari 2020 waren er nog 30.000 artikelen.