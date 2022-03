Dit wordt het modenieuws van week 10 - 2022

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 10. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 7 tot en met 13 maart.

Dinsdag 8 maart: T*Agency x Haiko Huvenaars TexTalk: De Afvalberg

Tijdens TexTalk duikt host Haiko Huvenaars samen met jullie in de wereld van textiel, zo is op de website van Schouwburg ConcertZaal Tilburg te lezen waar het event plaatsvindt van 20.00 tot 21.30 uur. "Hij gaat deze avond in gesprek met Thamar Keuning (marketing & communicatie Reshare Store) en Kelly van den Bosch (oprichtster Bovenste Plank), die ieder op hun eigen manier de textielwereld een stukje duurzamer en beter maken." Een ticket kost 5 euro.

Dinsdag 8 maart: winnaar Win je eigen winkel in Nijmegen bekendgemaakt

Met de Win-je-winkel actie konden geïnteresseerden hun idee voor een nieuwe winkel of horecazaak in hartje Nijmegen insturen tot 1 februari 2022, zo kondigende de stad Nijmegen aan op zijn website. Zij maken kans op een jaar een eigen winkel én 15.000 euro. De inschrijvingen zijn gesloten en uit de (maar liefst) 88 inzendingen heeft de jury 3 finalisten gekozen, onder wie 'eerlijk modemerk' Retale. De andere twee finalisten zijn Soepbar Nijmegen en Interiorfinds, nu nog een online verkooplatform op Instagram voor vintage design meubels en decoratie. De winnaar wordt bekendgemaakt op 8 maart.

Paris Fashion Week loopt tot 8 maart

Jesse Brouns brengt naderhand verslag uit.

International Women's Day op 8 maart

Item of the week: de gekleurde faux fur jas

Dit trend artikel verschijnt op woensdag 9 maart.

Start de Grote Kunstshow Bas Kosters

De Grote Kunstshow brengt het kleurrijke, geëngageerde oeuvre van modekunstenaar Bas Kosters naar het theater. Lucas de Man het werk van Kosters - zoals mode, wandkleden, tekeningen en poppen - aan het publiek. De première is zaterdag 12 maart in Internationaal Theater Amsterdam. Daarna toert het verder naar het Stadstheater in Arnhem (19 en 20 maart), Staddschouwburg Utrecht (8 en 9 april), Parktheather Eindhoven (15 en 16 april) en Het Nationale Theater Den Haag (30 april en 1 mei).

Verder op de kalender: Lingerieweek pakt uit met feesteditie in gaststad Gent Van maandag 7 tot zaterdag 12 maart gaat de vijfde editie van de Lingerieweek waarvoor Fedelin, de federatie voor de zelfstandige lingeriedetaillist, en Stad Gent de handen ineen hebben geslagen. In de Stadshal van Gent zal gedurende die twee dagen een manshoog ijsblok opgesteld worden met daarin enkele leuke beha's. Hieraan wordt een wedstrijd gekoppeld met relevante vragen over bh-weetjes, zo meldde Mode Unie aan FashionUnited.Consumenten die de Stadshal bezoeken krijgen bovendien ook een bon voor een gratis opmeting met professioneel bij een Gentse lingeriezaak. Aan de Lingerieweek nemen dit jaar 92 lingeriewinkels mee, verspreid over heel Vlaanderen. Nieuwe Local Market van JBC in samenwerking met Snuggles & Dreams van start op 7 maart: duurzame babyspullen in de kijker Vrijdag 11 maart:Xandres Antwerpen flagshipstore opening in de Huidevettersstraat Start: 19.00 uur. op uitnodiging