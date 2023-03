Dit wordt het modenieuws van week 10 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 10. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 6 tot en met 12 maart

Afgelopen weekend, op 4 maart, maakte ontwerper Ludovic de Saint Sernin, zijn debuut bij Belgisch modemerk Ann Demeulemeester. Wat heeft de jonge ontwerper gedaan met het erfgoed van het Belgische merk? FashionUnited zet het voor u uiteen.

Het winkellandschap evolueert ongetwijfeld mee met de zich steeds verder ontwikkelende consument, en daarmee zijn ook de onvermijdelijke technologische ontwikkelingen gekomen die aansluiten bij de interesses en gedragingen van jongere generaties. Een van deze componenten is die van de virtuele passessies - ook bekend als VTO's - die zich niet alleen meester beginnen te maken van de e-commercewereld, maar zich ook langzaam beginnen op te dringen in de fysieke detailhandel.

Een geluid van klepperende naaimachines, kleine radio's en geschreeuw doordringt de gigantische markt. Duitse minister van Arbeid Hubertus Heil (SPD) baant zich een weg tussen een schijnbaar eindeloos doolhof van smalle gangpaden, tafels, stoelen en bergen kleding. Kantamanto in de Ghanese hoofdstad Accra - een van de grootste tweedehands textielmarkten ter wereld. Elke week arriveren hier ongeveer 100 containers met ongeveer 15 miljoen artikelen, ook uit Duitsland, zoals bijvoorbeeld blijkt uit afgedankte FC Bayern-truien. Naaisters combineren delen van oude Gucci-jurken met Adidas, Primark met Nike of denim met stukken overhemd van synthetische vezels.

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de double-breasted blazer.

Ook op de kalender deze week:

Woensdag 8 maart

Publieksopening tentoonstelling ‘Piet Paris e.a. - illustraties, glaskunst, mode’ in Museum Jan in Amstelveen.

Donderdag 9 maart

Opening van de Boss Bar in de Bijenkorf in Amsterdam. Op uitnodiging

Hugo Boss AG kondigt de jaarresultaten aan.

Zaterdag 11 maart

Winkelopening Pavo Couture in Amsterdam.

Opening pop-up ‘Future of Fashion’ van Okret in Antwerpen. Pop-up is geopend tot en met 26 maart.

Zondag 12 maart

Pre-opening tentoonstelling ‘Shifting the Narrative’ in Oscam, Amsterdam. Op uitnodiging.