Dit wordt het modenieuws van week 10 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 10. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 4 maart tot en met zondag 10 maart 2024.

Tips voor in de retail

De detailhandel is een sector met uitdagingen, maar ook kansen. Wat te doen in de retail en wat vooral niet? FashionUnited zoekt het uit en schrijft een verslag.

Logistiek expert over de situatie op de Rode Zee

Na flinke transportvertragingen tijdens de coronacrisis, ervaren zeetransporten vanuit Azië nu oponthoud vanwege de crisissituatie op de Rode Zee en specifiek in het Suezkanaal. Een van de effecten van de situatie is het oplopen van levertijden met een extra tien tot veertien dagen omdat schepen omvaren via Zuid-Afrika. FashionUnited spreekt met hoogleraar logistiek Jan Fransoo over de impact op de mode-industrie, hoe de situatie anders is dan tijdens de pandemie én over oplossingen.

De trendvoorspelling van SS25

Wat worden de trends van lente/zomer 2025? FashionUnited vraagt trendvoorspeller Lidewij Edelkoort daar antwoord op te geven.

Item van de week: De klassieke loafer

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: De klassieke loafer.