Dit wordt het modenieuws van week 10 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 10. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 3 tot en met zondag 9 maart 2025.

In gesprek met ontwerper John Richmond

Na jarenlang in Milaan te hebben geëxposeerd, keerde de in Manchester geboren ontwerper John Richmond terug naar Londen, de stad waar zijn merk ontstond in het punkrocktijdperk en de underground clubcultuur van de jaren 80. "Ik leerde over mode, niet van de pagina's van Vogue, maar van wat David Bowie, Marc Bolan en punks, zoals de Sex Pistols, droegen," vertelt Richmond aan FashionUnited. Houd de website in de gaten voor meer over hoe de Britse ontwerper, na meer dan 40 jaar, zijn merk steeds verder drijft door zijn rebelse houding.

Abercrombie & Fitch Q4

Op woensdag 5 maart worden de financiële resultaten van het Amerikaanse modebedrijf Abercrombie & Fitch (moederbedrijf van de merken Abercrombie en Hollister) over het vierde kwartaal gepresenteerd. FashionUnited zal de resultaten analyseren en verdere inzichten bieden.

Zalando FY2024

Op donderdag 6 maart organiseert e-commercegigant Zalando een persconferentie waarin de financiële resultaten voor 2024 worden gepresenteerd. Onze co-CEO's Robert Gentz en David Schröder zullen tijdens dit virtuele evenement de cijfers van 2024 delen en een vooruitblik geven op wat 2025 brengt voor Zalando, klanten, partners en investeerders. FashionUnited zal de resultaten grondig analyseren en verdere inzichten bieden.