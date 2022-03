Dit wordt het modenieuws van week 11 - 2022

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 11. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 14 tot en met 20 maart.

Berlin Fashion Week, Tokyo Fashion Week en Seoul Fashion Week

De grote vier mogen wellicht zijn afgelopen (New York, Londen, Milaan en Parijs), maar dat betekent niet dat het seizoen van de modeweken is afgelopen. Deze week beginnen diverse modeweken. Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws van de catwalk.

Meta’s platformen zijn broeinesten voor nepartikelen

Facebook’s moederbedrijf Meta blijkt een broeinest voor namaakartikelen. Nepartikelen van merken als Gucci en Chanel zijn ruim beschikbaar op de platforms en sociale media apps.Uit onderzoek van Ghost Data blijkt dat Meta-apps lucratieve kanalen bieden voor verkopers van nepartikelen over de hele wereld. Lees deze week meer.

Item van de week: De minirok

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de minirok. Wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stijlen.