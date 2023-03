Dit wordt het modenieuws van week 11 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 11. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 13 tot en met 19 maart

Tentoonstelling ‘Shifting the Narrative’ viert de zwarte man

Het Open Space Contemporary Art Museum (Oscam) in Amsterdam opent in maart een modetentoonstelling die de zwarte man centraal stelt: Shifting the Narrative. FashionUnited brengt een bezoek en doet verslag.

Expertadvies: Klantenbinding in de modewereld

Terwijl winkeliers hun locaties in het stadscentrum verdedigen en investeren in manieren om nieuwe klanten te werven, weten ze hoe belangrijk het is om klantentrouw op te bouwen. Maar in tegenstelling tot de grote winkelketens gebruiken de in dit artikel geïnterviewde zelfstandigen geen agressieve verkooptechnieken of klantenkaarten. Zij leggen uit dat de menselijke relatie de kern vormt van klantenbinding en dat er steeds meer nieuwe technieken komen.

Op bezoek bij 50-jaar oude Braziliaanse schoenenfabriek Arezzo

Schoenenfabriek Arezzo in Brazilië bestaat al ruim vijftig jaar. FashionUnited is uitgenodigd om Arezzo's volledig verticale operatie te bezoeken, waar ontwerp, prototyping en productie onder één dak plaatsvinden. Als we de ontwerpafdeling binnengaan, zien we rekken met tijdschriften, smetteloos witte vergadertafels omringd door stoelen, vintage schoenenfotografie aan de muren en een aantal museumwaardige schoenmakersmachines. We passeren een kleine studio die is ingericht voor fotoshoots met een achtergrond, camera op statief en reflector op weg naar het 50 jaar oude bedrijfsarchief. Gangen van vloer tot plafond met schoenendozen hebben allemaal Polaroids op de voorkant geplakt die de inhoud tonen. Er is mij verteld dat elke schoen die Arezzo ooit gemaakt heeft, vertegenwoordigd is in het archief.

Modest fashion merk Les the Brand: “Wij geven de ingrediënten om stijlvol én modest voor de dag te komen”

In een tijd van crop tops, de terugkomst van low rise jeans en over het algemeen weinig verhullende kledingtrends, waar vind je dan nog stijlvolle bedekkende kleding? Nieuwkomer op de markt Les the Brand timmert al bijna een jaar hard aan de weg en heeft al een grote community kunnen opbouwen, maar oprichters Leyla en Esma dromen groot. “Het eerstvolgende doel is bij de Bijenkorf in de winkels liggen,” zo vertellen de ondernemers achter het modest fashion merk.

Item van de week: De geruite rok

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de geruite rok.