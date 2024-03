Dit wordt het modenieuws van week 11 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 11. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 10 maart tot en met zondag 17 maart 2024.

Onder de loep: het digitale productpaspoort

In de afgelopen jaren heeft de mode-industrie een belangrijke transformatie ondergaan: de intentie om duurzaam te zijn is niet langer genoeg, de Europese Unie vraagt nu om specifieke gegevens die de klant transparantie garanderen. Deze week staan we stil bij de implementatie van het digitale productpaspoort.

Zonder ervaring de mode in

Geen mode achtergrond, maar wel modeondernemer: FashionUnited interviewt een aantal opvallende modeondernemers over hun loopbaan.

Interview met de 24-jarige modeondernemer Jannis Thein

Jannis Thein opent als jonge ondernemer zijn eigen winkel in Würzburg. Eerder werkte hij als manager voor de luxeretailer Emerson Renaldi, maar deze baan ruilde hij in voor het zelfstandig ondernemerschap. Onder de naam 'Neverlnd' opent hij een winkelruimte van ongeveer 80 vierkante meter, vertelt Thein in een interview met FashionUnited.

FashionUnited bezoekt Decathlon in Parijs

Deze week gaat FashionUnited naar sportmodegigant Decathlon in Parijs en doen wij uitgebreid verslag naar de Franse sportmoderetailer.

Item van de week: De opvallende haarband

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: De opvallende haarband.