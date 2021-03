Dit wordt het modenieuws van week 12 - 2021

Op de kalender

Whataboutery 04: Why We Must #DeGender Fashion - 23 maart

Dinsdag presenteert State of Fashion het vierde online event in het programma 'This is an Intervention'. In dit online event is het thema: 'Why we must DeGender Fashion'.

Uitreiking Shopping Awards - 25 maart

Donderdag 25 maart om 19.00 is de uitreiking van de Shopping Awards live te volgen via www.shoppingawards.nl. De mode categorieën zijn: Damesmode, Herenmode, Baby- en Kindermode, Ondermode en Lingerie, Mode Accessoires, Juweliers en Schoenen.

Textielmuseum: Historisch Café over verfrecepten

Op donderdag 25 maart om 19.30 is er een online Historisch Café over verfrecepten. Waar kwamen de kleurstoffen vandaan? Hoe werd de kennis over de kleurstoffen gedeeld vanuit de koloniën en binnen Europa? Kun je de verfrecepten ook nu nog gebruiken om op een historische manier textiel te verven?