Dit wordt het modenieuws van week 12 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 12. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 20 tot en met 26 maart

Lingerie trends: Als ondermode op de voorgrond treedt

Lingerie wordt tegenwoordig niet meer verstopt onder kleding, maar is een aanzienlijk onderdeel van een look. Op de catwalks waren al diverse lingerie-looks te zien tijdens het FW23-seizoen, maar welke trends spelen er precies?

Investeringen: Deze bedrijven haalden afgelopen jaar flinke bedragen binnen

Een geweldig concept hebben is één ding, maar om stappen te maken als bedrijf is ook kapitaal nodig. Diverse modebedrijven haalden het afgelopen jaar weer investeringen binnen en soms ook flinke bedragen. FashionUnited zet ze voor u op een rij.

Mode in de tijd van kunstmatige intelligentie: van ontwerp tot klantervaring

In de wereld van de voortdurend evoluerende metaverse en Web3-technologie is kunstmatige intelligentie (AI) momenteel een van de meest besproken en een van de meest raadselachtige vormen van technologie die de ronde doen. De innovatie heeft een nieuwe, zij het dubbelzinnige formule voor creatie in het digitale tijdperk ingeluid.

Item van de week: De statement sneaker

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de statement sneaker.