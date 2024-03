Dit wordt het modenieuws van week 12 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 12. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 18 maart tot en met zondag 24 maart 2024.

Achter de nieuwe plannen van Zalando

Schuilt er meer achter de plannen van de Berlijnse online retailer Zalando? Vorige week publiceerde het bedrijf zijn nieuwe bedrijfsstrategie voor 2024 samen met de bedrijfscijfers voor 2023. FashionUnited duikt dieper in de nieuw aangekondigde strategieën van het bedrijf door met het bedrijf in gesprek te gaan.

Q&A met Decathlon’s CDO Jimena Almendares over de digitaliseringsslag

Decathlon ging terug naar de tekentafel en zette een nieuwe visie op papier. De Franse sportmoderetailer wil zich verder ontwikkelen als ‘multi-specialist-company’ onder het motto ‘Move People Through The Wonders of Sports’. Onderdeel van de nieuwe strategie is digitalisering. FashionUnited sprak tijdens de strategielancering in Parijs met Chief Digital Officer Jimena Almendares.

Fashion for Good Materials Symposium

Woensdag 20 maart van 9.00 tot 19.30 uur vindt Fashion for Good's Material Symposium plaats. Het evenement staat in het teken van het vinden van innovatieve mode oplossingen. Tijdens het evenement wordt de centrale rol van impact, wetgeving en financiering bij het opschalen van innovatie. Daarnaast zullen deelnemers en experts van een paneldiscussie praten over het vinden van oplossingen voor het uitwerken van toekomstige strategieën. FashionUnited is erbij en doet verslag van het event.

Item van de week: Het retro bikini

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: Het retro bikini.