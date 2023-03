Dit wordt het modenieuws van week 13 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 13. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 27 tot en met 2 april.

Nieuwe milieuwetgeving en een aanpak van greenwashing: Wat betekent dat voor de mode?

In januari 2023 is de richtlijn van de EU inzake duurzaamheidsrapportage voor bedrijven (CSRD) goedgekeurd. De nieuwe CSRD, die is opgenomen in de EU-strategie voor duurzaam textiel, die op haar beurt is verankerd in andere bredere regelingen zoals het actieplan voor de circulaire economie (CEAP) en de Europese Green Deal, verplicht bijna 50.000 in aanmerking komende grote organisaties en kmo's in diverse sectoren, waaronder de mode, te rapporteren over ESG-metriek volgens gedefinieerde normen die met externe audits kunnen worden gecontroleerd.

Bezoek aan tentoonstelling Workwear in Het Nieuwe Instituut

Werkkleding was ooit puur functioneel, bedoeld om de drager te beschermen en ondersteunen tijdens zwaar werk. Het ontwikkelde zich tot symbool van de ‘working class’ en is inmiddels ook goed vertegenwoordigd in het straatbeeld en op de catwalk. Het Nieuwe Instituut in Rotterdam besteed in een speciale tentoonstelling aandacht aan de categorie. FashionUnited brengt een bezoek.

De winkel van morgen zal worden bemand met avatars, robots en hologrammen

Fysieke winkels zullen binnenkort minder mensen in dienst hebben, maar een betere klantervaring bieden. Dat zeggen experts op het gebied van detailhandel technologie. Hoewel dit een antwoord kan zijn op het personeelstekort en stakingen waar retailers sinds de pandemie mee kampen, roept het ook vragen op over wat dit betekent voor de winkelende consument.

Item van de week: Het retro mannenvest

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: het retro mannenvest.