Dit wordt het modenieuws van week 13 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 13. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 25 maart tot en met zondag 31 maart 2024.

De EU-wetgeving ‘recht op reparatie’ en haar mogelijke invloed op de

mode-industrie

Het nieuwe Europese wetsvoorstel 'recht op reparatie' is erop gericht om de levensduur van producten te verbeteren. FashionUnited onderzoekt het mogelijke invloed van de EU-wet op modebedrijven, retailers, modemerken en de gehele industrie.

Resale of rental: dit is hoe je begint

Het zijn twee populaire termen in de mode-industrie: resale (doorverkoop) en rental (verhuur). FashionUnited onderzoekt met behulp van experts wat nodig is om als modeondernemer met de doorverkoop of de verhuur van producten te beginnen.

In gesprek met Four Roses

Wat is het verhaal achter het Belgische Four Roses? In een interview spreekt FashionUnited met het succesvolle Belgisch modemerk over het ondernemersverhaal van Four Roses.

Lees over de Amsterdam Textile Show

Woensdag 27 maart en vrijdag 29 maart maart vindt de Amsterdam Textile Show plaats. FashionUnited is aanwezig op de internationale beurs in RAI Amsterdam en doet verslag.

Item van de week: De leren (look) broek

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: De leren (look) broek.