Dit wordt het modenieuws van week 14 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 14. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 3 tot en met 9 april.

Sourcingbeurs Texhibition wil Istanbul wereldwijd in de schijnwerpers zetten

Kan de Turkse textielindustrie het centrum van de Europese textielmarkt worden? Als het aan de organisatoren van de Texhibition Istanbul Fabric, Yarn & Textile Accessories Fair, die begin maart in Istanbul plaatsvond, ligt, zou de sourcingbeurs en daarmee de textielproductie van het land meer in de mondiale belangstelling moeten komen te staan.

Plus size, grote maten of size inclusive? Dit speelt er in de modemarkt voor een maatje meer

Recente jaren werd de #bodypositivity beweging alleen maar luider en werd de roep voor inclusiviteit sterker. De beweging zorgde er onder andere voor dat, voornamelijk vrouwen, met een grotere maat langzaam maar zeker meer op de voorgrond kwamen in de mode-industrie. Maar een tijdschriftcover met iemand die geen maatje nul heeft, betekent niet dat modemerken opeens hun maat aanbod uitbreiden. Daarbij komt ook nog de verandering aan termen om de hoek kijken. Noem je het ‘plus size’ en plaats je het in een aparte categorie - of ga je voor size inclusive en worden de grotere maten in de reguliere collectie verwerkt? FashionUnited zoomt in op de markt en kijkt naar verschillende voorbeelden.

Groep Alain Broekaert: De atypische Belgische modedistributeur richt pijlen op de Nederlandse markt

Belgische modedistributeur Groep Alain Broekaert omschrijft zich als een ‘atypische modedistributeur’. Mocht een dergelijke omschrijving vragen oproepen, dan zal een eerste antwoord gevonden worden in de locatie van de Nederlandse showroom die een klein jaar geleden geopend is. Middenin het pittoreske Laren is de groep te vinden in een oud woonhuis dat voorheen ook functioneerde als balletschool.

Item van de week: De overall voor mannen

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de overall voor mannen.