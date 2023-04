Dit wordt het modenieuws van week 15 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 15. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 10 tot en met 16 april.

Kingpins

Denim sourcingbeurs Kingpins keert terug naar Sugarcity in Halfweg. Zoals altijd zijn er trendforecasts door Denim Dudes, diverse talks over actuele onderwerpen in de industrie en diverse initiatieven die zichzelf presenteren. De opzet van Kingpins is deze editie echter net anders. De sourcingbeurs heeft nieuwe elementen en maakt anders gebruik van de ruimte in Sugarcity. FashionUnited brengt een bezoek en doet verslag.

Runway to retail: Het bouclé of tweed micro-pak

Wat is het verschil tussen tweed en bouclé? Bouclé (afgeleid van de Franse term voor 'geringd' of 'gekruld') wordt geweven van een specifiek soort lussenwolgaren. Bouclé is zachter, grover en heeft van nature grotere knobbels dan tweed. Tweed daarentegen, dat ook van wol wordt gemaakt, is iets duurzamer en steviger. Het bouclé of tweed micropakje, een jasje met bijpassende short of minirok, is de laatste seizoenen een trend. De stof is veelzijdig genoeg om het hele jaar door gedragen te kunnen worden; zowel in de lente- als in de herfstcollecties op de catwalk zijn micropakken te zien.

Item van de week: De leren jurk

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de leren jurk.