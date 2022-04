Dit wordt het modenieuws van week 15

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 15. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 11 tot en met 17 april.

14 april: DNWS congres ‘Welkom in de nieuwe binnenstad’

Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) organiseert samen met gemeente Leiden en Centrummanagement Leiden op 14 april het congres Welkom in de nieuwe Binnenstad. De transitie in de retail, het veranderende gedrag van consumenten en corona als versneller zorgen ervoor dat binnensteden scherper hun DNA moeten definiëren en samen aan de slag moeten om een aantrekkelijke binnenstad te zijn. Leiden werkt al een tijdje aan een aantrekkelijke binnenstad en neemt bezoekers mee in hun visie en aanpak.

Where we are MoMu

Performances nemen de iconische traphal over tijdens ‘Where We Are’ - een driedaagse takeover gecureerd door theatermaker Sachli Gholamalizad, vanaf 15 april te zien in modemuseum Antwerpen.

Item van de week: De plateaulaars

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de plateaulaars. Wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stijlen.