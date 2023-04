Dit wordt het modenieuws van week 16 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 16. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 17 tot en met 23 april.

Diane von Fürstenberg tentoonstelling

Deze week gaat de tentoonstelling over mode-ontwerper en ondernemer Diane von Fürstenberg open in het Mode & Kant Museum in Brussel. Het is de eerste Europese tentoonstelling over de toonaangevende ontwerper. Von Fürstenberg staat bekend om haar wikkeljurken.

De tentoonstelling is geen retrospectief van het werk van Von Fürstenberg, maar het is een vrije benadering van haar werk. Er is wél nauw samengewerkt met de ontwerper en de stukken die getoond worden komen uit het archief van het gelijknamige modemerk

‘Diane von Fürstenberg. Woman before fashion’ zal vanaf 21 april te zien zijn. FashionUnited is uitgenodigd voor de perspreview en doet verslag.

Greenwashing: Britse marktwaakhond CMA over hoe het Verenigd Koninkrijk het tegen gaat

Greenwashing in de modewereld is een van de meest besproken onderwerpen van dit moment. Vage beweringen als "duurzaam", "groen", "eco" en "milieuvriendelijk" worden steeds kritischer bekeken door het winkelend publiek dat op zoek is naar transparantere manieren om op een meer verantwoorde manier te kopen.

Afgelopen zomer haalden de Britse modegiganten Asos, Boohoo en Asda de krantenkoppen toen zij werden onderzocht door de Britse mededingingsautoriteit, die zei dat zij "tot op de bodem wilde uitzoeken" of de drie bedrijven "klanten misleiden" over de duurzaamheid van hun producten.

In een interview met FashionUnited sprak Cecilia Parker Aranha, directeur consumentenbescherming bij de CMA, over het lopende onderzoek van de waakhond, advies over hoe je als merk greenwashing kunt vermijden en hoe de toekomst van greenwashing in de modewereld eruit zou kunnen zien.

Item van de week: De slip dress

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de slip dress.