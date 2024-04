Dit wordt het modenieuws van week 16 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 16. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 15 april tot en met zondag 21 april 2024.

Rechtspraak: hoe beschermd is een merk in de metaverse?

In een snel digitaliserende wereld wordt het beschermen van merken steeds complexer en essentiëler, ook met de opkomst van de ‘metaverse’. Met de evolutie van technologieën zoals virtual reality wordt de metaverse een nieuwe arena waarin bedrijven hun merkidentiteit moeten vestigen en beschermen. Wat is de metaverse eigenlijk en hoe kan een merk daarin worden beschermd?

Expertadvies: Hoe starten met kledingverhuur in 2024

In 2024 is kledingverhuur een groeiende trend, gedreven door duurzaamheidsbewustzijn en een veranderende consumentenmentaliteit. Deze week duikt FashionUnited in alles wat nodig is om te beginnen.

De trends op het gebied van denim

FashionUnited stelt een denim report op. Wat zijn de stijlen die opvallen? Wie zijn de opvallende ontwerpers van denim? En wat vragen consumenten op het gebied van denim? Ontwerpers hebben het gebruik van denim exponentieel omarmd.

Item van de week: De Fair Isle-trui

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: De Fair Isle-trui.