Dit wordt het modenieuws van week 16 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 16. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 14 tot en met 20 april.

Kingspins Amsterdam: In gesprek met de nieuwe CEO

Woensdag 16 en donderdag 17 april is de denimbeurs Kingpins in Amsterdam. FashionUnited gaat in gesprek met Vivian Wang, de nieuwe CEO van het denimevent. Wang is al betrokken bij Kingpins sinds de oprichting. Ze functioneerde lange tijd als managing director en hoofd sales.

Moncler Q1

Het Italiaanse modemerk Moncler publiceert op woensdag haar financiële resultaten over het eerste kwartaal. FashionUnited analyseert de resultaten.

Wordt Spanje in 2025 weer wereldleider in bruidsmode?

Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) is klaar om opnieuw het centrum van de bruidsmode te worden. Het evenement bevestigt Spanje’s rol als sterke speler in de sector, die zich niet alleen herstelt van de pandemie, maar ook in volle bloei is en internationaliseert. We analyseren de economische elementen, de belangrijkste spelers en de trends die de bruidsmode voor 2025 zullen bepalen.