Dit wordt het modenieuws van week 16

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 16. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 18 tot en met 24 april.

Circular Textile Festival

Op 19 april vindt het Circular Textile Festival plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Het wordt een groot evenement waar professionals en mensen met die geïnteresseerd zijn in circulariteit in de textiel en modesector samenkomen. FashionUnited gaat kijken om verslag te doen.

Ever Evolving Talks van Calik Denim

Ever Evolving Talks van Calik Denim is op 19 april bij te wonen in het Theater te Amsterdam. Dit evenement brengt verschillende deskundigen van buiten de denimwereld samen met grootheden van binnen de modewereld. Er worden verschillende onderwerpen aangesneden, waaronder de metaverse, een duurzame toekomst en het veranderende consumentengedrag. Deelnemers kunnen zich aanmelden via de site van Calik Denim.

Kingpins

Van 20 tot 21 april vindt de Kingpins Show in plaats in de evenementenlocatie SugarCity Events in Amsterdam. FashionUnited is ook uitgenodigd. Lees deze week meer.

Item van de week: De gebreide jurk

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de gebreide jurk. Wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stijlen.