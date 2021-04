Dit wordt het modenieuws van week 17 - 2021

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 17. Dit staat op de redactie agenda van maandag 26 april tot en met zondag 2 mei.

Duurzame denim, de trend die wordt omarmd door zowel fast fashion als prêt-à-porter

Madrid-Wie heeft er nu niet meerdere spijkerbroeken in zijn kast liggen? De ‘blue jeans’ is sinds jaren een mode-icoon. Eerst vormde de spijkerbroek alleen een onderdeel van de werkkledij van mijnwerkers en cowboys maar door de jaren heen is hij onmisbaar geworden als mode-item. Elke zoveel jaar verandert het silhouet, de kleur, de finish en de wassing aan de hand van de laatste trends en de voorkeur van de consument. Echter, in een tijd waarin de consument zich ervan bewust is geworden hoe vervuilend dit kledingstuk is, heeft de modebranche besloten een andere weg in te slaan.

Bijzondere denimsamenwerkingen van het afgelopen jaar

April is bij FashionUnited denimmaand. Het afgelopen jaar zijn er veel samenwerkingen op het gebied van denim geweest en/of aangekondigd. Denk bijvoorbeeld aan de designersamenwerking van Levi’s met Ganni, of de Hollandse spijkerbroeken van Denham en Grivec Bros. FashionUnited licht de meest bijzondere denimsamenwerkingen van het afgelopen jaar voor u uit.

Op de kalender UPR Belgium Press days FW21 - 26-29 april Op uitnodiging:Van maandag tot en met donderdag zal UPR Belgium de nieuwigheden presenteren voor het komende FW-seizoen. Koningsdag - 27 april Dinsdag 27 april is het Koningsdag en zal het hoofdkantoor van FashionUnited gesloten zijn. Crocs Q1 - 27 april Dinsdag zal Crocs de financiële resultaten bekend maken over de periode Q1. Fashion Club 70 FW21-22 Press days - 27-29 april Op uitnodiging:Van dinsdag tot en met donderdag zullen de Press Days FW21-22 van Fashion Club 70 plaatsvinden. Nightingale No Show - 27-29 april Op uitnodiging: Tijdens die dagen zal ook de Nightingale No Show plaatsvinden. Winkelen zonder afspraak mag weer- 28 april Vanaf woensdag 28 april is het in Nederland weer toegestaan om te winkelen zonder vooraf een tijdslot te boeken.