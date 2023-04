Dit wordt het modenieuws van week 17 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 1. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 24 tot en met 30 april.

World Retail Congress in Barcelona

Het jaarlijkse World Retail Congress vindt dit keer plaats in Barcelona. FashionUnited ES is aanwezig en doet verslag. Houd de website in de gaten voor de updates.

Tien jaar na de Rana Plaza-ramp: Waar staat de industrie nu?

Hoe vaak hebben we niet met de ogen gerold als er een brandoefening was, misschien op school, op het werk of op de universiteit? Het gebeurt op de meest ongelegen momenten (net als bij een echte noodsituatie) - we staan met tegenzin op, volgen een bevoegde collega of medestudent naar een verzamelpunt voor noodgevallen en vandaar naar de dichtstbijzijnde uitgang. Mopperend over de onderbreking gaan we weer verder waar we gebleven waren, omdat er niets gebeurd is.

Maar nog te vaak gebeurt er wel iets en is het geen oefening. In die gevallen kan het volgen van een vast protocol, dat regelmatig wordt herzien en geoefend, het verschil maken tussen leven en dood. Dit soort training zou het leven hebben gespaard van meer dan 1.100 kledingarbeiders die omkwamen bij de instorting van het Rana Plaza-gebouw op 24 april 2013, en zou meer dan 2.500 arbeiders hebben behoed voor slopende verwondingen. Het zou de werknemers hebben behoed voor schade toen er brand uitbrak bij Tazreen Fashion, en talloze anderen in kledingfabrieken over de hele wereld die te maken kregen met brandgevaar, explosies van gasflessen, slecht functionerende apparatuur en dergelijke.

Item van de week: De grijze trui

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de grijze trui.