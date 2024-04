Dit wordt het modenieuws van week 17 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 17. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 22 april tot en met zondag 28 april 2024.

Een verslag van Kingpins Amsterdam

Denim sourcingbeurs Kingpins vindt 24 en 25 april plaats in Sugarcity, Halfweg te Amsterdam. De beurs viert zijn twintigste editie in Nederland. FashionUnited is erbij en doet uitgebreid verslag van het evenement.

Denim incubator programme

De wereld barst van talent zolang je weet waar je moet zoeken. Deze talenten moeten gevoed worden en ruimte krijgen om te ontwikkelen, ruimte die er niet altijd is in het traditionele schoolsysteem. Denimtalenten hebben inmiddels een plek om te gaan: Het House of Denim Talent Incubator Programma. Het programma wordt gesteund door de PVH Foundation, van de groep achter Calvin Klein en Tommy Hilfiger. “Dit is het begin van een community, een nieuw soort gildestructuur,” aldus Mariëtte Hoitink van House of Denim. De denim incubator programma is een Nederlandse denimtalentenprogramma gesteund door PVH Foundation.

Labels to Watch: merken uit Zuid Afrika

Na modelabels in het Spaanse modecentrum Madrid en opvallende spelers in Zwitserland te hebben belicht, kijkt FashionUnited deze week naar Zuid-Afrika. Naar aanleiding van South African Fashion Week (SAFW) vind je op onze website een lijst van opvallende modemerken uit Zuid-Afrika.

Item van de week: De jurk met ruches

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: De jurk met ruches.