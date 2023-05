Dit wordt het modenieuws van week 18 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 18. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 1 tot en met 7 mei.

Koning Charles: Hoe de nieuwe koning een spotlight heeft gezet op duurzame mode

Op 6 mei is het zover: Koning Charles wordt officieel gekroond. Terwijl Groot-Brittannië en de rest van de wereld zich opmaken voor de festiviteiten, staat FashionUnited stil bij de inzet van Charles op het gebied van mode. Want ook daar is de koning actief.

Met Gala

Op de eerste maandag van mei vindt traditioneel het Met Gala plaats - een van de belangrijkste momenten in de mode industrie. Het gala is een jaarlijkse benefietgala voor het Costume Institute van het Metropolitan Museum in New York en draagt altijd het thema van de aankomende grote modetentoonstelling. De aandacht gaat elke keer weer uit naar de bijzonder geklede beroemdheden en dat zal met een thema dat verwijst naar wijlen ontwerper Karl Lagerfeld niet anders zijn.

Item van de week: De schoen met spitse neus

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de schoen met spitse neus.