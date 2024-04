Dit wordt het modenieuws van week 18 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 18. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 29 april tot en met zondag 5 mei 2024.

Rapport: zo ziet de volgende generatie bont eruit

Wat maakt bont, bont? FashionUnited zoekt het uit. Bont is een van de eerste dierlijke materialen die door mensen gebruikt wordt om kleding te maken. Net zo lang is het een bron van discussie binnen de mode-industrie. Geprezen om zijn uitzonderlijke warmte, duurzaamheid en zachtheid, worden de realiteit achter de bontfokkerij en de ethiek rondom de productie al tientallen jaren onder de loep genomen.

Waarom is het zo moeilijk om leefbare lonen in te voeren?

In Duitsland roept vakbond Verdi op tot een minimumloon van 13,50 euro per uur in de detailhandel – cijfers waar werknemers in het mondiale zuiden alleen maar van kunnen dromen. Waarom is het zo moeilijk om leefbare lonen in de textielindustrie in te voeren en hoe kan dit worden bereikt?

De modetrend tenniscore in beeld

Wat begon als een TikTok-microtrend (#tenniscore heeft meer dan 2,8 miljoen views) is uitgegroeid tot een retail succesverhaal. 'Tennis Core' kan worden omschreven als een samensmelting van de esthetiek van tennisspelers en de dagelijkse looks. Het is een perfecte samenwerking tussen hedendaagse mode en nostalgie. FashionUnited maakt een beeldcollectie van de trend.