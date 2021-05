Dit wordt het modenieuws van week 19 - 2021

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 19. Dit staat op de redactie agenda van maandag 10 mei tot en met zondag 17 mei.

Zijde: Kunnen we de Koningin der Vezels van haar troon stoten?

Zijde wordt vaak de ‘Koningin der Vezels’ genoemd. De stof staat bekend om zijn zachte, soepele en glanzende kenmerken. Zijde zorgt echter voor een aantal problemen, bijvoorbeeld wat betreft zijn ecologische voetafdruk, en dierenwelzijn. Wist u dat de Higg Index zijde heeft bestempeld als het mode-materiaal dat de meeste schade berokkent aan het milieu, dit op basis van factoren zoals de opwarming van de aarde en waterverbruik. Zijde wordt beschouwd als een van de ‘dorstigste’ materialen. Naar schatting is tussen de 850 en 1000 ton water nodig voor de productie van één ton ruwe zijde. Bovendien worden jaarlijks tussen de 420 miljard en één biljoen zijderupsen gedood bij het produceren van zijde. Misschien wordt het tijd dat een schonere en lievere koningin de troon bestijgt.

Virtuele vragen aan: Charlie + Mary

FashionUnited deed een virtuele kop koffie met Nederlandse pioniers in duurzame mode, Charlotte van Waes en Marieke Vinck. De oprichters van het agentschap Charlie + Mary, zetten de volgende stap in hun duurzame carrière en brengen hun eigen modelabel uit. The Slowdown Collection wordt op 17 mei 2021 gelanceerd.

De desillusies van de modeindustrie - deel 1

De modeindustrie is een populaire sector die vele professionals aantrekt, maar sommigen ook teleurstelt. Voor FashionUnited vertellen vier oud-modeprofessionals over hun desillusies van de modeindustrie.

Op de kalender Fashion CEO Agenda - 12 mei Woensdag vindt het event 'Fashion CEO Agenda' plaats. Het forum is bedoeld als instrument voor industriële leiders. Tijdens de livestream zullen vijf prioriteiten worden gepresenteerd waarop bedrijven zich moeten richten om welvaart voor mensen en gemeenschappen te waarborgen en tegelijkertijd binnen de planetaire grenzen te blijven. Tijdens het evenement zullen de deelnemers de definities van welvaart vanuit verschillende perspectieven bespreken, evenals de dringende maatregelen die nodig zijn om deze te bereiken. Aanmelden kan via globalfashionagenda.com