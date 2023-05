Dit wordt het modenieuws van week 19 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 19. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 8 tot en met 14 mei.

Week van de Stenen Winkel

De Week van de Stenen Winkel keert terug met nog meer aangesloten retailers in Nederland en België. Ter gelegenheid van de speciale week publiceert FashionUnited diverse artikelen over de retail - van winkelconcepten tot sterverkopers. Houd de website in de gaten.

Kantoorbezoek bij Vero Moda: Nieuw Deens design en innovatieve QR-codes

Aarhus - Damesmodemerk Vero Moda, onderdeel van de Deense kledinggroep Bestseller, is gevestigd aan de oostkust van het Deense schiereiland Jutland. Het hoofdkantoor van van Bestseller - een van de drie kantoren in Denemarken - ligt direct aan de haven van de stad Aarhus.

Van een afstand kun je de glazen toren aan de voorkant van het geneste gebouw zien, dat met zijn hoge en lage blokken doet denken aan het spel Tetris. Zelfs van buitenaf is het duidelijk dat hier Deens design wordt gecreëerd. De Scandinavische minimalistische esthetiek bepaalt niet alleen de architectuur en het interieur, maar ook de collecties in de 14 verschillende showrooms.

Wij kregen ter plekke een exclusieve inkijk in de wereld van Vero Moda. Maar Vero Moda is niet zomaar Vero Moda. Het merk verraste ons met zijn moderne hype-lijn, die niet typisch Scandinavisch is, en toonde zijn originele benadering van de digitale wereld. Het gaat niet om de metaverse, maar om een QR-code om wederverkoop te promoten.

Item van de week: De kanten jurk

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de kanten jurk.