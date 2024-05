Dit wordt het modenieuws van week 19 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 19. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 6 tot en met 12 mei mei.

Techtextil & Texprocess: Duurzaamheid, digitalisering en nieuwe wetten veranderen de textielindustrie

Alle sectoren van de textielindustrie staan momenteel voor grote veranderingen. De twee zusterbeurzen Techtextil en Texprocess in Frankfurt am Main presenteerden tal van nieuwe ideeën en oplossingen voor de vele uitdagingen waar de industrie voor staat. Van het overkoepelende thema duurzaamheid tot digitalisering, automatisering en AI.

Nona Source: Waarom het succes van haar bedrijfsmodel een nieuw circulair model aanmoedigt

Nona Source, het platform dat gespecialiseerd is in het vermarkten van end-of-stock materialen van modehuizen, heeft een solide businessmodel geïntroduceerd. In een sector waar eco-circulariteit nog steeds slecht begrepen wordt, besteedt Nona Source bijzondere aandacht aan het economisch evenwicht, terwijl het zich bewust blijft van de andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Op deze manier bewijst het dat creatieve circulariteit geen last is voor bedrijven, maar een essentiële motor van het productiemodel van morgen. Met andere woorden, door de voorkeur te geven aan productie op basis van beschikbare hulpbronnen, stelt het eco-circulaire model van Nona voor om een einde te maken aan het lineaire model dat lange tijd de industrie heeft gedomineerd.

Item van de week: de jurk met strik

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de jurk met strik.