Dit wordt het modenieuws van week 2 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 2. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 9 januari tot en met 15 januari.

Kindermodebeurs Sunday School introduceert een nieuw concept

Kindermodebeurs Sunday School is al enkele jaren een vast onderdeel van het beursseizoen. Dit seizoen vindt de beurs voor het eerst plaats verspreid over de twee dagen, zondag 15 januari en maandag 16 januari. Daarnaast worden meerdere nieuwe elementen geïntroduceerd tijdens het evenement zoals bijvoorbeeld een talks-programma. FashionUnited spreekt met oprichter en organisator Rob de Vos voorafgaand aan de beurs en brengt uiteraard een bezoek later in de week.

Damesmode-inkoper van Liberty London: “Ik verwacht dat klanten op zoek gaan naar meer gedempte stukken”

Sinds de opening in 1875 is Liberty in het Londense West End een van de eerste en meest prestigieuze locaties voor allerlei soorten mode en luxeartikelen. Het warenhuis, in zijn majestueuze Tudorgebouw, staat bekend om zijn nauwe band met kunst en design, en om zijn eigen ontwerpstudio waar Liberty's stoffen met gedurfde en bloemrijke prints met de hand worden gemaakt.

FashionUnited sprak met womenswear buying manager Larissa Stange om erachter te komen hoe Liberty haar rijke culturele erfgoed combineert met trends, innovatie en duurzaamheid. De inkoper onthulde ook haar favoriete manier om nieuwe merken te ontdekken en haar persoonlijke must-haves voor het komende seizoen.

Rechtspraak: Waar moet je rekening mee houden als je kleding upcycled?

Upcyclen wordt steeds populairder, maar een recente rechtszaak aangespannen door Chanel laat zien dat er meerdere dingen zijn waarmee rekening gehouden moet worden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van logo’s en andere merk kenmerken. Köster Advocaten duikt voor FashionUnited in het onderwerp.

Item van de week:

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de minimalistische sandaal.