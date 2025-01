Dit wordt het modenieuws van week 2 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 2. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 6 januari tot en met zondag 12 januari.

Veranderingen aan de top startschot voor nieuw begin: De strategieën van nieuwe CEO's

Het jaar 2024 lijkt voor veel grote bedrijven in de mode-industrie een tijd van transitie te zijn geweest, waarbij ze snel maar strategisch proberen hun negatieve financiële cijfers om te keren en weer groei of winstgevendheid te realiseren. Om deze veranderingen te sturen, hebben velen hun managementstructuren herzien en nieuwe CEO's aangesteld die met frisse energie de nodige omwentelingen willen bewerkstelligen. FashionUnited kijkt vooruit naar de ontwikkelingen van 2024 en hoe deze zich in 2025 verder zullen ontvouwen.

Verslag van Preview Men

FashionUnited is maandag 6 januari aanwezig op de mannenmodebeurs Preview Men in Nieuwegein en rapporteert over de bijzonderheden van dit evenement. De beurs biedt een platform voor modeprofessionals, ontwerpers, en merken om hun nieuwste collecties voor het komende seizoen te presenteren. Tijdens deze editie worden trends, innovaties en de visie van verschillende merken gedeeld. We nemen een kijkje achter de schermen bij de presentaties, spreken met belangrijke spelers uit de industrie en delen de hoogtepunten van de beursvloer. Volg ons voor exclusieve updates en inzicht in de nieuwste ontwikkelingen binnen de mannenmode.

Trendverslag Christine Boland

Het webinar "Design Language Zomer 2026" biedt een diepgaand inzicht in de vormentaal, kleurcombinaties en trends die de mode-, lifestyle- en retailsector zullen beïnvloeden in het zomerseizoen van 2026. Tijdens het online event, op woensdag 8 januari 2025 van 10:00 tot 12:00 uur, worden vier rijk geïllustreerde thema’s gepresenteerd die consumentenbehoeften en trends analyseren. Deelnemers leren hoe ze deze inzichten kunnen vertalen naar hun eigen werk, met duidelijke richtlijnen voor kleur, vorm, materiaal en dessin, inclusief Pantone-referenties. Het event biedt ook een Q&A en toegang tot een opname van het webinar. FashionUnited is aanwezig en doet verslag naar de bijzonderheden.